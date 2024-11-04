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Эзотерика

"Задумавшийся" лось с огромными рогами попал в фотоловушку на Алтае (видео)

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Лось попал в фотоловушку в ВКО
Лось. Кадр из видео: instagram.com/zagpz.vko

В Западно-Алтайском государственном природном заповеднике рассказали о лосях, которые обитают в данной местности. Одного из них удалось заснять на фотоловушку, передает NUR.KZ.

В Instagram-аккаунте Западно-Алтайского государственного природного заповедника опубликовали видео, которое удалось заснять благодаря фотоловушкам. На этот раз в объектив попал лось.

На кадрах видно, как животное останавливается недалеко от камеры и долго смотрит вдаль, после чего вновь переводит взгляд в объектив.

По данным специалистов, лоси - самые крупные представители семейства оленевых. Длина тела самца может достигать трех метров, а масса - 360-600 килограммов.

"По внешнему облику лось заметно отличается от других оленевых. Туловище и шея у него короткие. Копыта на передних ногах заострены, что позволяет лосю использовать их как оружие в стычках с хищниками вроде волков или медведей.

У самцов огромные лопатообразные рога, их размах достигает 180 см. По завершении гона лось сбрасывает рога. В апреле-мае начинают расти новые. Самки - безрогие", - рассказали в заповеднике.

На прошлой неделе в Чарынском государственном национальном природном парке в одну из фотоловушек попали лиса и сибирский горный козел. Примечательно, что горный козел заметил фотоловушку.

Ранее мы писали, что три снежных барса попали в фотоловушку в нацпарке в ВКО. Также недавно тяньшанские бурые медведи попали в фотоловушку в Алматинской области. До этого краснокнижного тяньшанского медведя также удалось заснять на фотоловушки в "Алтын-Эмель" во время водопоя.

А в Устюртском государственном природном заповеднике в сентябре в фотоловушку попал переднеазиатский леопард, который находится под угрозой исчезновения по критериям Международного союза охраны природы.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2182611-zadumavshiysya-los-s-ogromnymi-rogami-popal-v-fotolovushku-na-altae-video/

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