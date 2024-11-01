Не только рыба: необычные вкусы белой медведицы раскрыли в зоопарке Алматы (видео)
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Зоопарк Алматы опубликовал в соцсети видео с белой медведицей Пургой, показав, как она купается в своем бассейне и чем питается, передает NUR.KZ.
Публикация появилась в Instagram-аккаунте алматинского зоопарка.
"О том, как проводит время наша Пурга!
Медведица живет в своем собственном вольере с огромным бассейном, в котором она очень любит купаться, особенно по утрам.
У Пурги есть собственные игрушки в виде бочек и конусов. А еще она любит свежую рыбку и погрызть тыкву", - говорится в подписи к видео.
На видео медведица плавает в бассейне, ест рыбу, а также тыкву, с которой предварительно играет, ныряя в воду.
В комментариях подписчики умиляются медведицей, и призывают зоопарк беречь ее.
Напомним, в мае этого года глава пражского зоопарка заявил о смерти белого медведя Тома, перевезенного в зоопарк Алматы. В соцсетях он сообщил, что потребует тщательного расследования гибели животного.
Ситуацию в связи с недовольствами с чешской стороны прокомментировал директор зоопарка Сеилхан Акилбеков.
Он сообщил, что у Тома обнаружили опухоль. Однако на момент прибытия у белого медведя отсутствовала медицинская карта, и оценить полную картину состояния здоровья поступившего животного не представлялось возможным. Ветврачи отметили, что обнаруженная опухоль развивалась в течение нескольких лет. Тому назначили комплексное лечение, но оно дало лишь временный положительный эффект.
Добавим, ранее в 2016 году в алматинском зоопарке заболела и пала белая медведица. Ей было 27 лет.
Отметим, исследования, проведенные в области сохранения популяции белых или полярных медведей, привели ученых к выводу, что уже к 2100 году они могут полностью вымереть.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2181816-v-zooparke-almaty-pokazali-chem-lakomitsya-belaya-medvedica-purga/