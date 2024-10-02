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"Ожесточенные бои на юге": армия Израиля обратилась к жителям Ливана

Опубликовано:

Солдаты ЦАХАЛ
ЦАХАЛ. Иллюстративное фото: Amir Levy/Getty Images

Армия обороны Израиля обратилась к жителям Ливана - ЦАХАЛ сообщил о боях на юге страны и призвал жителей региона воздерживаться от поездок к югу от реки Литани.

Заявление в своем официальном профиле в соцсети Х опубликовал представитель ЦАХАЛ Авихай Эдри.

"Срочное предупреждение жителям южного Ливана! Ожесточенные бои идут на юге Ливана, где члены "Хезболлы" используют гражданскую среду и мирных жителей в качестве живого щита для начала своих атак. В целях вашей личной безопасности просим вас не перемещаться на транспортных средствах из района севернее реки Литани на ее юг", - заявил он.

Напомним, накануне Израиль начал наземную операцию против "Хезболлы" на юге Ливана.

1 октября ЦАХАЛ заявил, что проводит "ограниченные" рейды против военизированной группировки "Хезболла" в приграничном районе. ВВС Израиля и артиллерия поддерживают наземные войска точными ударами по военным целям в этом районе, заявили израильские военные.

Ранее армия Израиля объявила часть территории вдоль границы с Ливаном закрытой военной зоной.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2168538-ozhestochennye-boi-na-yuge-armiya-izrailya-obratilas-k-zhitelyam-livana/

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