"Ожесточенные бои на юге": армия Израиля обратилась к жителям Ливана

Армия обороны Израиля обратилась к жителям Ливана - ЦАХАЛ сообщил о боях на юге страны и призвал жителей региона воздерживаться от поездок к югу от реки Литани.

Заявление в своем официальном профиле в соцсети Х опубликовал представитель ЦАХАЛ Авихай Эдри.

"Срочное предупреждение жителям южного Ливана! Ожесточенные бои идут на юге Ливана, где члены "Хезболлы" используют гражданскую среду и мирных жителей в качестве живого щита для начала своих атак. В целях вашей личной безопасности просим вас не перемещаться на транспортных средствах из района севернее реки Литани на ее юг", - заявил он.

Напомним, накануне Израиль начал наземную операцию против "Хезболлы" на юге Ливана.

1 октября ЦАХАЛ заявил, что проводит "ограниченные" рейды против военизированной группировки "Хезболла" в приграничном районе. ВВС Израиля и артиллерия поддерживают наземные войска точными ударами по военным целям в этом районе, заявили израильские военные.

Ранее армия Израиля объявила часть территории вдоль границы с Ливаном закрытой военной зоной.