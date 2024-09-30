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Назван регион, где живет самая пожилая казахстанка. Ей 114 лет

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Бабушка сидит на диване сложив руки на колени
Пенсионер. Иллюстративное фото: pixabay.com

В Казахстане на данный момент проживает 423 человека, которым 100 лет и более. Самой пожилой гражданке в нашей стране уже исполнилось 114 лет, передает NUR.KZ со ссылкой на сайт МТСЗН.

Самая пожилая казахстанка проживает в области Ұлытау, ей 114 лет. После нее по возрасту идут двое жителей из Павлодарской и Туркестанской областей - им по 112 и 110 лет соответственно.

При этом, по данным Минтруда, больше всего долгожителей проживает в Туркестанской области - 64 человека, которым от 100 лет.

Второе место - Алматы, 48 человек, третье - Алматинская область - 38 человек.

Ежегодно во всем мире 1 октября отмечается Международный день пожилых людей. Этот праздник был провозглашен на 45 сессии Генассамблеи ООН 14 декабря 1990 года.

Главная его цель - проявление уважения и признание заслуг людей пожилого возраста перед государством и обществом, а также привлечение внимания к их проблемам и потребностям, необходимости повышения качества жизни, проявления всеобщей заботы к ним.

Напомним, в апреле этого года скончалась Мария Браньяс Морера, которая на тот момент являлась старейшим человеком на планете. Ей было 117 лет и 168 дней. Перед этим, в начале прошлого года, из жизни ушла 118-летняя Люсиль Рэндон, которая с 2022 года носила этот титул.

После смерти Морера представители Книги рекордов Гиннесса сообщили, что звание самого старого человека на планете перешло к жительнице Японии Томико Итоока, которая родилась 23 мая 1908 года.

Между тем, ожидаемая продолжительность жизни казахстанцев за 2023 год побила рекорды за последние 25 лет и составила 75,09 лет. В гендерном разрезе ожидаемая продолжительность жизни женщин также показала рост и составила 79,06 лет, тогда как в 2022 году этот показатель был равен 78,4. Среди мужчин показатель составил 70,99 лет, в 2022 году показатель был равен 70,2 лет.

При этом, самая высокая ожидаемая продолжительность жизни при рождении населения отмечается в Алматы - 78,28 лет, а самая низкая в области Ұлытау - 72,41 лет.

Также мы писали, сколько казахстанцы в среднем живут на пенсии.

В конце мая президент Касым-Жомарт Токаев высказался о продолжительности жизни в Казахстане.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2167480-gde-prozhivaet-samaya-pozhilaya-kazahstanka-kotoroy-ispolnilos-114-let/

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