Умер старейший человек в мире - Марии Браньяс было 117 лет

Мария Браньяс Морера, являвшаяся старейшим живущим человеком на Земле, умерла в возрасте 117 лет. Как сообщили родные женщины в соцсети X, она умерла во сне, передает NUR.KZ.

О смерти Марии Браньяс ее семья сообщила в соцсети X.

"Мария Браньяс покинула нас. Она умерла, как и хотела: во сне, мирно и без боли", - отмечается в сообщении.

По данным Исследовательской группы геронтологии, Мария Браньяс Морера ушла из жизни в возрасте 117 лет и 168 дней. Ее возраст и статус были подтверждены с использованием научных стандартов подтверждения возраста как Группой геронтологических исследований (GRG), так и Книгой рекордов Гиннесса (GWR).

Как сообщается на официальном сайте Книги рекордов Гиннесса, в январе 2023 года было официально подтверждено, что Мария Браньяс Морера является старейшей женщиной и человеком в мире.

Женщина объяснила свое долголетие "порядком, спокойствием, хорошими отношениями с семьей и друзьями, контактом с природой, эмоциональной стабильностью, отсутствием забот, никаких сожалений, большим позитивом и отказом от токсичных людей".

Детские годы Марии прошли в Америке - она родилась 4 марта 1907 года в Сан-Франциско, штат Калифорния, через год после того, как ее родители эмигрировали в страну. Пожив в Техасе и Новом Орлеане, в 1915 году семья решила вернуться в Каталонию, в разгар Первой мировой войны.

Пережив обе мировые войны, гражданскую войну в Испании и пандемию испанского гриппа, Мария также пережила COVID-19 в 2020 году. На момент заражения вирусом ей было 113 лет, но она сумела полностью выздороветь в течение нескольких дней, став старейшей в мире выжившей после COVID-19.

Напомним, в начале 2023 года стало известно, что скончалась сестра Андре, в миру - Люсиль Рэндон, которая с апреля 2022 года являлась старейшим человеком на планете Земля. Она не дожила меньше месяца до своего 119-летия. Она была объявлена самым пожилым человеком планеты в апреле 2022 года после смерти Кане Танаки - японки, прожившей 119 лет.

При жизни сестра Андре также получала еще один поразительный рекорд - как самый старый человек, выживший после COVID-19.