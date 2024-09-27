Загадочные объявления на остановках Алматы удивили горожан

На остановках Алматы появились загадочные объявления с предупреждающими сообщениями, в которых описываются меры безопасности при встрече с жезтырнаками.

"Если встретите жезтырнака, не вступайте с ним в разговор, иначе он может загипнотизировать вас своим немигающим взглядом. Не оставайтесь с ним наедине, особенно ночью. Победить жезтырнака в одиночку невозможно, так как он обладает огромной силой.

Не приглашайте незнакомого жезтырнака к себе домой — в закрытом помещении вы будете в опасности. Если жезтырнак обратился к вам с просьбой, притворитесь, что соглашаетесь, и попытайтесь сбежать в безопасное место. Не пытайтесь убежать в открытом пространстве, ведь жезтырнаки очень быстры", - говорится в тексте объявления.

Также указан телефон горячей линии для консультаций: +7-771-929-15-69.

Читатель, отправивший видео и фотографии с остановки в редакцию, выразил удивление.

Отметим, что согласно информации из открытых источников, жезтырнаки — мифические существа из казахских сказок, в существование которых не верят. Эти истории передавались среди казахов из поколения в поколение.

Жезтырнак (или Жез Тырнак - "медный коготь", каз.) — это демоническое существо в женском облике. Оно предстает в виде красивой девушки или женщины с медным носом и когтями, обладающей невероятной силой и жестокостью.

Несмотря на внешность, жезтырнак отличается замкнутостью и молчаливостью, напоминает вампиршу, но не боится серебра, ее одежда украшена золотом и серебром.

Длинные металлические когти она скрывает под рукавами. Жезтырнак может гипнотизировать жертву холодным взглядом, а затем, когда человек засыпает, нападает, впиваясь когтями и высасывая кровь.