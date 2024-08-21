Старейший человек в мире: что известно о новой обладательнице рекорда

Представители Книги рекордов Гиннесса официально подтвердили, что звание самого старого человека на планете перешло к жительнице Японии Томико Итоока, передает NUR.KZ.

На сайте Книги рекордов сообщается, что 116-летняя Томико Итоока, которая родилась 23 мая 1908 года, в настоящее время является старейшей живущей женщиной и старейшим живущим человеком в мире после смерти 117-летней Марии Браньяс Мореры.

Ее возраст подтвержден Исследовательской группой геронтологии, а представитель Книги рекордов Гиннесса подтвердил, что она жива. Томико проживает в доме престарелых в японском городе Асия. Она живет там с 2019 года, до этого она жила дома со своими двумя дочерями до 110 лет.

"Три месяца назад Томико отпраздновала свой 116-й день рождения, получив в подарок цветы и торт (который, как она призналась, ей не понравился!), а также открытку от мэра города.

Ее опекуны говорят, что она по-прежнему может ясно общаться, несмотря на проблемы со слухом, и регулярно выражает им благодарность. Бананы - ее любимая еда, и каждое утро она пьет молочный кислый напиток", - сообщили представители Книги.

Томико родилась и выросла в Осаке, она была второй из трех братьев и сестер. Она вышла замуж в 20 лет и родила четверых детей, а сейчас у нее много внуков и правнуков. Во время Второй мировой войны Томико управляла офисом текстильной фабрики своего мужа.

Она рассказала, что любила подниматься в горы и даже в возрасте 100 лет смогла подняться по каменным ступеням святилища Асия без палки. По словам ее семьи, эти длительные походы являются секретом ее долголетия.

Сообщается, что Томико Итоока стала 24 человеком в истории, который был признан старейшим. Также она является старейшим живущим человеком в Японии и Азии с декабря 2023 года после смерти 116-летней Фусы Тацуми.

Ранее мы писали, что предыдущая обладательница рекорда Мария Браньяс Морера умерла в возрасте 117 лет. Как сообщили родные женщины в соцсети X, она умерла во сне.

По данным Исследовательской группы геронтологии, Мария Браньяс Морера ушла из жизни в возрасте 117 лет и 168 дней. Ее возраст и статус были подтверждены с использованием научных стандартов подтверждения возраста как Группой геронтологических исследований (GRG), так и Книгой рекордов Гиннесса (GWR).

Как сообщается на официальном сайте Книги рекордов Гиннесса, в январе 2023 года было официально подтверждено, что Мария Браньяс Морера является старейшей женщиной и человеком в мире.