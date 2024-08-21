Top.Mail.Ru

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спецпроекты
Спорт

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

Старейший человек в мире: что известно о новой обладательнице рекорда

Опубликовано:

Томико Итоока - старейший житель Земли
Томико Итоока. Фото: guinnessworldrecords.com

Представители Книги рекордов Гиннесса официально подтвердили, что звание самого старого человека на планете перешло к жительнице Японии Томико Итоока, передает NUR.KZ.

На сайте Книги рекордов сообщается, что 116-летняя Томико Итоока, которая родилась 23 мая 1908 года, в настоящее время является старейшей живущей женщиной и старейшим живущим человеком в мире после смерти 117-летней Марии Браньяс Мореры.

Ее возраст подтвержден Исследовательской группой геронтологии, а представитель Книги рекордов Гиннесса подтвердил, что она жива. Томико проживает в доме престарелых в японском городе Асия. Она живет там с 2019 года, до этого она жила дома со своими двумя дочерями до 110 лет.

"Три месяца назад Томико отпраздновала свой 116-й день рождения, получив в подарок цветы и торт (который, как она призналась, ей не понравился!), а также открытку от мэра города.

Ее опекуны говорят, что она по-прежнему может ясно общаться, несмотря на проблемы со слухом, и регулярно выражает им благодарность. Бананы - ее любимая еда, и каждое утро она пьет молочный кислый напиток", - сообщили представители Книги.

Томико родилась и выросла в Осаке, она была второй из трех братьев и сестер. Она вышла замуж в 20 лет и родила четверых детей, а сейчас у нее много внуков и правнуков. Во время Второй мировой войны Томико управляла офисом текстильной фабрики своего мужа.

Она рассказала, что любила подниматься в горы и даже в возрасте 100 лет смогла подняться по каменным ступеням святилища Асия без палки. По словам ее семьи, эти длительные походы являются секретом ее долголетия.

Сообщается, что Томико Итоока стала 24 человеком в истории, который был признан старейшим. Также она является старейшим живущим человеком в Японии и Азии с декабря 2023 года после смерти 116-летней Фусы Тацуми.

Ранее мы писали, что предыдущая обладательница рекорда Мария Браньяс Морера умерла в возрасте 117 лет. Как сообщили родные женщины в соцсети X, она умерла во сне.

По данным Исследовательской группы геронтологии, Мария Браньяс Морера ушла из жизни в возрасте 117 лет и 168 дней. Ее возраст и статус были подтверждены с использованием научных стандартов подтверждения возраста как Группой геронтологических исследований (GRG), так и Книгой рекордов Гиннесса (GWR).

Как сообщается на официальном сайте Книги рекордов Гиннесса, в январе 2023 года было официально подтверждено, что Мария Браньяс Морера является старейшей женщиной и человеком в мире.

Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!

Подписаться

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2151648-stareyshiy-chelovek-v-mire-chto-izvestno-o-novoy-obladatelnice-rekorda/

Для вашего удобства и безопасности мы используем файлы cookie