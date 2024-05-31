"Все еще уступает показателям ведущих стран": Токаев о продолжительности жизни в Казахстане

Сегодня Касым-Жомарт Токаев высказался об отечественном здравоохранении. По его словам, показателем прогресса следует считать продолжительность жизни граждан, передает NUR.KZ со ссылкой на Акорду.

"Наши ученые обладают большим потенциалом в сфере медицины, фармацевтики и биотехнологий. В нашей стране успешно работают крупные предприятия, способные выпускать аналоги востребованных препаратов, оригинальные вакцины и другую медицинскую продукцию. Важно последовательно улучшать обеспеченность лекарствами и медицинскими изделиями отечественного производства. Мы налаживаем взаимодействие с передовыми международными компаниями в этих сферах.

Важным показателем прогресса отечественного здравоохранения является увеличение средней продолжительности жизни в стране. Данный показатель уже превысил планку в 75 лет, но все еще уступает показателям ведущих государств мира практически на целое десятилетие. А это означает, что в данном направлении нам есть к чему стремиться", - отметил президент.

В апреле этого года Бюро национальной статистики сообщало, что в 2023 году выросла ожидаемая продолжительность жизни казахстанцев. Отмечается, что во время пандемии в 2020-2021 годах этот показатель снизился после продолжительного роста, затем снова восстановился.

Самая высокая ожидаемая продолжительность жизни при рождении населения отмечается в Алматы – 78,28 лет, а самая низкая в области Ұлытау – 72,41 лет.

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