Стала известна продолжительность жизни казахстанцев

Ожидаемая продолжительность жизни казахстанцев за 2023 год побила рекорды за последние 25 лет и составила 75,09 лет, передает NUR.KZ со ссылкой на Бюро Нацстатистики.

Как сообщает Бюро национальной статистики на официальном сайте, в 2023 году выросла ожидаемая продолжительность жизни казахстанцев. Отмечается, что во время пандемии в 2020-2021 годах этот показатель снизился после продолжительного роста, затем снова восстановился.

"Ожидаемая продолжительность жизни при рождении населения за 2023 год составила 75,09 лет и тем самым стала самым рекордным показателем за последние 25 лет. В городской местности ожидаемая продолжительность жизни выше, чем в сельской – 75,73 и 74,02 лет соответственно", — говорится в сообщении Бюро.

В гендерном разрезе ожидаемая продолжительность жизни женщин также показала рост и составила 79,06 лет, тогда как в 2022 году этот показатель был равен – 78,4. Среди мужчин показатель составил 70,99 лет, в 2022 году показатель был равен 70,2 лет.

При этом, самая высокая ожидаемая продолжительность жизни при рождении населения отмечается в Алматы – 78,28 лет, а самая низкая в области Ұлытау – 72,41 лет.

В Бюро нацстатистики пояснили, что ожидаемая продолжительность жизни при рождении – это число лет, которое в среднем предстояло бы прожить одному человеку из поколения родившихся при условии, что на протяжении всей жизни этого поколения уровень смертности в каждом возрасте останется таким, как в год, для которого вычислен показатель.

Напомним, ранее аналитики называли средний возраст матери новорожденного в Казахстане. Сообщалось, что в прошлом году в Казахстане родилось более 380 тысяч детей. При этом средний возраст матери составил 29,7 лет.

В Бюро нацстатистики также недавно озвучили данные о том, сколько женщин проживают в Казахстане.

Недавно аналитики назвали средний возраст жениха и невесты — большинству мужчин, вступивших в брак в 2023 году, было от 20 до 39 лет (85%), большинству женщин – от 18 до 34 лет (82%). Чаще всего узами брака себя связывали жители Астаны, меньше всего – в Туркестанской области.

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