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Сколько лет в среднем живут на пенсии в Казахстане и мире

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Женщина держит в руках купюры тенге
Деньги. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

В Казахстане средняя продолжительность жизни в стране такая, что после выхода на пенсию люди живут чуть больше 10 лет. Сколько заслуженный отдых длится в других странах, читайте в материале NUR.KZ.

Во многих странах мира население стремительно стареет – средний возраст граждан постепенно увеличивается и сейчас, как отмечают специалисты КСЖ Freedom Life, в некоторых развитых странах разница между средним и пенсионным возрастом составляет всего 14 лет.

Что касается среднего возраста населения в целом по миру, то оно уже достигло 33,3 лет – в развитых странах показатель выше, а в развивающихся, наоборот, ниже из-за более высокой рождаемости и молодого населения.

Средний возраст казахстанцев составляет 32,1 года. При этом на пенсию мужчины уходят в 63 года, а женщины – в 61 год.

При ожидаемой продолжительности жизни, равной 74,4 года, после выхода на заслуженный отдых мужчины в Казахстане в среднем живут еще около 11,4 года, а женщины – 13,4 года. По сравнению с некоторыми развитыми странами это совсем немного.

Так, например, в Японии после выхода на пенсию (в 64 года) граждане живут в среднем еще 20,6 года. В Гонконге выходят на пенсию в 65 лет, а живут потом еще порядка 20,7 года. В Словении выходят на пенсию ровно в 60 лет и у них в запасе еще примерно 20,9 года.

Примечательно, что во всех этих странах средний возраст населения превышает 45 лет, а ожидаемая продолжительность жизни – более 80 лет.

Впрочем, есть и другие примеры. Например, в Латвии ситуация заметно хуже, чем в Казахстане. Средний возраст населения там составляет 45,2 года, а на пенсию выходят в 64 года. При этом ожидаемая продолжительность жизни ниже чем в Казахстане – всего 73,7 года.

Получается, что среднестатистический пенсионер в Латвии после выхода на заслуженный отдых проживет всего около 9,7 года.

Продолжительность жизни после выхода на пенсию
Продолжительность жизни после выхода на пенсию. Данные: КСЖ Freedom Life

Однако в мире есть страны, где у пенсионеров вовсе нет времени на то, чтобы "пожить для себя".

Например, в африканской республике Нигер средний возраст населения составляет 15,1 года, на пенсию там уходят в 60 лет, а после в среднем живут лишь 1,6 года. В Уганде уходят на пенсию в таком же возрасте, но потом живут чуть дольше – 2,7 года.

В Мали у пенсионеров в запасе вообще нет времени – ожидаемая продолжительность жизни там составляет всего 59 лет, а на пенсию уходят в 60 лет. Похожая ситуация Мозамбике и Замбии. В первой стране людям обычно не хватает 0,6 года, а во второй – 1,5 года для того, чтобы выйти на пенсию.

Самая серьезная ситуация наблюдается в республике Чад – здесь ожидаемая продолжительность жизни составляет всего 54,3 года, а на пенсию уходят также в 60 лет – еще 5,7 года в среднем не хватает среднестатистическому жителю страны, чтобы официально стать пенсионером.

Однако сильнее всего отличился Южный Судан – в среднем здесь живут чуть больше 53 лет, а вот на пенсию вообще не выходят. Государством просто не предусмотрена финансовая поддержка пожилых граждан.

Продолжительность жизни после выхода на пенсию
Продолжительность жизни после выхода на пенсию. Данные: КСЖ Freedom Life

Впрочем, существование негативных примеров в мире не является поводом для прекращения поддержки пенсионеров в Казахстане. Напомним, введенный в 2024 году новый обязательный пенсионный взнос работодателя (ОВПР) как раз призван улучшить финансовое положение будущих пенсионеров, которым уже не будет выплачиваться солидарная часть государственной пенсии.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/pension/2075544-skolko-let-v-srednem-zhivut-na-pensii-v-kazahstane-i-mire/

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