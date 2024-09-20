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"Никакого бюджета не хватит": почему в Казахстане нельзя ввести профессиональную армию, рассказали в МО

Опубликовано:

Армия
Армия. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

На брифинге СЦК замминистра обороны ответил, почему в Казахстане нельзя остановить срочную службу и ввести профессиональную армию, передает корреспондент NUR.KZ.

Замминистра обороны Шайх-Хасана Жазыкбаева также попросили прокомментировать петицию против воинской службы в Казахстане.

"По петиции о приостановлении срочной службы - нельзя приостанавливать, мы посредством этой системы готовим молодых людей, они проходят базовую подготовку и зачисляются в запас. Если будет угроза независимости страны, то кто встанет на ее защиту? Контрактная армия - это хорошо, но это может ударить по бюджету страны", - заявил замминистра.

Депутат мажилиса Константин Авершин также прокомментировал петицию.

"По петиции: не надо забывать, что основная задача срочной службы - как можно большее количество населения познакомить с пользованием огнестрельным оружием и нахождением в условиях казармы.

Я работаю с молодежью, большинство не знают, с какой стороны подойти к автомату. Нас всего 20 млн человек, а территория очень богатая и очень большая, поэтому как можно большее количество населения должно уметь защитить свою родину с оружием в руках.

Второй момент, при рассмотрении бюджета - сейчас никакого бюджета не хватит содержать полностью профессиональную армию", - считает депутат.

Напомним, 9 сентября на официальном портале e-petition появилась петиция против срочной военной службы в Казахстане. В качестве аргументов авторы петиции приводят такие доводы, как проблема дедовщины и неуставных отношений, низкая квалификация срочников и неготовность к современным вызовам, отсутствие достаточного медицинского контроля и безопасности, психологическое давление и случаи самоубийств, отсутствие личной мотивации и смысла службы для призывников.

Добавим, сегодня на брифинге СЦК вице-министр обороны назвал некорректными утверждения о дедовщине и смертях в армии Казахстана. По его словам, служба в армии в мирное время не опаснее любой другой профессии.

Также сегодня сообщалось, что министр обороны Руслан Жаксылыков отчитал подчиненных за допущение неуставных отношений в казахстанской армии. Он заявил, что армейские чины должны в первую очередь заботиться о своих подчиненных.

Напомним, в апреле этого года депутат сената Геннадий Шиповских предложил отдавать под трибунал начальников военных частей в случае смерти солдата. Это, по мнению сенатора, могло бы повлиять на снижение количества случаев смерти военнослужащих в армии в мирное время.

В июне на территории воинской части Аягозского гарнизона погиб солдат-срочник - он получил травму, не совместимую с жизнью. Его родные призвали разобраться в трагедии и наказать виновных - по их словам, парень скончался от множественных травм и разрыва внутренних органов.

Между тем в Мангистау расследуют гибель еще одного солдата срочной службы.

Недавно казахстанцев потрясла еще одна история, произошедшая с молодым человеком в армии - юноша ушел служить, а вернулся уже инвалидом.

Неделю назад в Алматы нашли тело другого военнослужащего.

Добавим, 19 сентября в области Абай в квартире было обнаружено тело военнослужащего одной из воинских частей. По предварительной информации, офицер совершил суицид. Причины и обстоятельства выясняются. По факту возбуждено уголовное дело.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2164063-nikakogo-byudzheta-ne-hvatit-pochemu-v-kazahstane-nelzya-vvesti-professionalnuyu-armiyu-rasskazali-v-mo/

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