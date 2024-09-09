Гибель солдата-срочника в Мангистау: появились новые подробности

В Мангистауской области расследуют гибель солдата-срочника. О трагедии высказался отец молодого человека - по его словам, парень сам захотел служить в армии, передает сайт телеканала КТК.

Трагедия произошла в минувшую субботу. Погибший, по информации телеканала, родом из Восточно-Казахстанской области. Парень, как рассказал его отец, гордился тем, что попал в элитные войска.

"Мой сын сам приехал в армию. Сам попросился, сам поехал в военкомат, прошел медкомиссию, приехал сюда, в город Актау. Позвонил мне такой счастливый, довольный. Хочу, чтоб все, кто в этом был виноват, понесли ответственность по мере закона, по закону", - говорит Ербол Кунтинов.

Он добавил, что во время службы в Военно-морских силах его сын не жаловался ни на какие конфликты: ни с сослуживцами, ни со старшими по званию.

По информации телеканала, пуля попала под левый глаз и вышла через затылок парня. Тело передали родным, вскоре состоится прощание.

Между тем подозреваемый находится в изоляторе. Ранее в Минобороны высказывались о трагедии.

"Дело взято на особый контроль министра обороны. По его поручению создана специальная комиссия под руководством заместителя министра обороны, генерал-майора Шайх-Хасана Жазыкбаева. Проводится всесторонняя проверка обстоятельств трагедии. Следственным органом оказывается полное содействие для объективного расследования", - говорилось в сообщении.

Источник: КТК

Напомним, что после трагедии в соцсетях появилось видеообращение отца погибшего военнослужащего.

Позже в Главной военной прокуратуре сообщили, что возбуждено уголовное дело по факту умышленного убийства.