Военнослужащего нашли мертвым в области Абай

В области Абай в квартире было обнаружено тело военнослужащего одной из воинских частей. По факту возбуждено уголовное дело, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу Аягозского гарнизона.

"19 сентября текущего года в квартире по месту проживания во внеслужебное время обнаружено тело офицера одной из воинских частей Аягозкого гарнизона.

По предварительной информации, офицер совершил суицид. Причины и обстоятельства выясняются. По факту возбуждено уголовное дело", - сообщили в пресс-службе.

Командование Сухопутных войск выразило соболезнования родным и близким военнослужащего.

Напомним, ранее в Алматы на территории Военного института сухопутных войск нашли тело военнослужащего по контракту 1980 года рождения. По предварительной версии, он совершил суицид. По факту было возбуждено уголовное дело.

Также недавно суд вынес приговор контрактнику, обвиняемому в том, что он застрелил сослуживца на пограничной заставе "Киялы" в Актюбинской области. Его признали виновным в убийстве в состоянии аффекта и осудили к трем годам лишения свободы.