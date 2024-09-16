Полицейские проведут масштабную отработку в Алматы

С 17 по 19 сентября в Алматы будет проводиться ОПМ "Подросток". Цель – профилактика, предупреждение и пресечение правонарушений среди несовершеннолетних, передает NUR.KZ со ссылкой на МВД РК.

Как сообщается на ведомственном сайте МВД РК Polisia.kz, в мероприятии примут участие представители заинтересованных государственных органов, неправительственных организаций, общественности и средств массовой информации.

"Основная цель мероприятия — предупреждение и профилактика подростковой преступности, в т. ч. пресечение правонарушений среди учащихся организаций образования, выявление административных правонарушений в сфере защиты прав несовершеннолетних, повышение их правовой грамотности, а также предупреждение преступных посягательств в отношении детей", — информировал начальник управления местной полицейской службы ДП города Алматы Серик Шумаев.

Кроме того, в ходе мероприятия особое внимание будет уделено профилактике правонарушений и безнадзорности среди несовершеннолетних, выявлению фактов нахождения детей в развлекательных заведениях и на улице в ночное время без сопровождения законных представителей, а также торговле алкогольной и табачной продукцией несовершеннолетним.

Также будут выявляться взрослые лица, вовлекающие молодежь в антиобщественную деятельность, отмечается в публикации.

Напомним, депутат мажилиса Магеррам Магеррамов предложил снизить возраст, с которого может наступать уголовная ответственность за совершение преступления, до 12 лет. Депутат отметил, что казахстанцы неоднократно были шокированы новостями об изнасилованиях, избиениях и убийствах несовершеннолетних такими же подростками.

Ранее сообщалось, что в начале учебного года в Актюбинской области в ходе конфликта между школьниками был убит ученик 9-го класса.

В апреле текущего года подростков приговорили к реальным срокам за жестокое избиение школьника в Павлодаре. Судом было установлено, что двое подростков набросились с кулаками и били ногами 13-летнего школьника на стадионе одного из университетов Павлодара в июле 2023 года. Все происходящее снимали на камеру, а после видео стало распространяться в мессенджерах и соцсетях. Действия обвиняемых привели к причинению тяжкого вреда здоровью.

В апреле жестокое избиение школьника в Туркестанской области снимали на видео. Молодой человек в спортивной одежде избивает юношу, нанося ему многочисленные удары кулаками и ногами. Другой подросток снимает происходящее на видео. В подписи даже говорится, что они якобы "требуют дань" с жертвы.

Летом в области Абай, на территории воинской части Аягозского гарнизона погиб солдат-срочник. В сообщении министерства говорится, что 13 июня в ходе проведения учения было допущено нарушение мер безопасности: военнослужащий срочной службы одной из воинских частей Аягозского гарнизона получил травму, несовместимую с жизнью.

Также ранее в соцсетях появилась информация о 16-летней девочке из Кызылорды, которую заставляли заниматься проституцией. В Комитете по охране прав детей Минпросвещения прокомментировали пост.

В начале года в Астане о насилии в отношении девочки сообщила детский омбудсмен Динара Закиева: по ее данным, это произошло 17 января. Данный факт также подтвердили в Департаменте полиции Астаны, сообщив, что начато досудебное расследование по части 4 статьи 121 УК РК. В МВД сообщили, что задержаны четверо несовершеннолетних.