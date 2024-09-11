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Ввести уголовную ответственность с 12 лет в Казахстане предложил депутат

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Подростки выясняют отношения
Подростки. Иллюстративное фото: Motortion/Getty Images

Депутат мажилиса Магеррам Магеррамов предложил снизить возраст, с которого может наступать уголовная ответственность за совершение преступления, передает корреспондент NUR.KZ.

Депутат отметил, что казахстанцы неоднократно были шокированы новостями об изнасилованиях, избиениях и убийствах несовершеннолетних такими же подростками.

"Депутатская фракция НПК считает, что одним из первоисточников повсеместного насилия, смертей в рядах нашей армии, несчастных случаев, приводящих здоровых и сильных парней к инвалидности и смерти, является буллинг, насилие, романтизация бандитизма и преступного образа жизни, укоренившиеся в границах наших школ.

Ввиду того, что школа - это первый шаг процесса интеграции ребенка в общество, именно педагоги в состоянии преждевременно предотвратить и предупредить деструктивное поведение подрастающего поколения.

По нашему мнению, насилие необходимо искоренять в зародыше, но агрессоры из-за малолетнего возраста остаются безнаказанными. Вероятно, нам, законодателям, по примеру Великобритании следует пересмотреть пороговое значение возраста, с которого наступает уголовная ответственность, по некоторым преступлениям установив ответственность не с 14, а с 12 лет. Допустим, по делам об изнасиловании", - заявил Магеррам Магеррамов.

Также, по мнению депутата, надо пересмотреть подход к профилактике криминогенного поведения подростков в школе.

"Мы наблюдаем отсутствие какой-либо внятной работы Министерства культуры и информации. (…) Полагаем возможным в этом вопросе обратиться к международной практике. Например, в Японии Министерство образования создало специальный Совет по борьбе с издевательствами, деятельность которого направлена на повышение ответственности взрослых за создание безопасной среды для детей", - заявил депутат.

Он добавил, что педагоги и психологи должны внимательно относиться к каждому случаю буллинга в школах. Родители, в свою очередь, должны активно сотрудничать с госсистемой, чтобы предотвращать подобное.

"Мы предлагаем правовое воспитание несовершеннолетних выделить в особый метод профилактики, который должен быть детально проработан на разных уровнях всеми заинтересованными государственными органами.

Для чего органам просвещения, внутренних дел и юстиции необходимо обеспечить информационной базой школы, которые от общей информированности обеспечат круг конкретных знаний, необходимых в деле формирования правосознания несовершеннолетних", - добавил депутат.

Накануне в одной из столичных школ на видео записали массовое избиение ученика. В пресс-службе Департамента полиции Астаны отреагировали на инцидент, сообщив, что участники конфликта установлены.

Ранее сообщалось, что в начале учебного года в Актюбинской области в ходе конфликта между школьниками был убит ученик 9-го класса.

В апреле текущего года подростков приговорили к реальным срокам за жестокое избиение школьника в Павлодаре. Судом было установлено, что двое подростков набросились с кулаками и били ногами 13-летнего школьника на стадионе одного из университетов Павлодара в июле 2023 года. Все происходящее снимали на камеру, а после видео стало распространяться в мессенджерах и соцсетях. Действия обвиняемых привели к причинению тяжкого вреда здоровью.

В апреле жестокое избиение школьника в Туркестанской области снимали на видео. Молодой человек в спортивной одежде избивает юношу, нанося ему многочисленные удары кулаками и ногами. Другой подросток снимает происходящее на видео. В подписи даже говорится, что они якобы "требуют дань" с жертвы.

Летом в области Абай, на территории воинской части Аягозского гарнизона погиб солдат-срочник. В сообщении министерства говорится, что 13 июня в ходе проведения учения было допущено нарушение мер безопасности: военнослужащий срочной службы одной из воинских частей Аягозского гарнизона получил травму, несовместимую с жизнью.

Также ранее в соцсетях появилась информация о 16-летней девочке из Кызылорды, которую заставляли заниматься проституцией. В Комитете по охране прав детей Минпросвещения прокомментировали пост.

В начале года в Астане о насилии в отношении девочки сообщила детский омбудсмен Динара Закиева: по ее данным, это произошло 17 января. Данный факт также подтвердили в Департаменте полиции Астаны, сообщив, что начато досудебное расследование по части 4 статьи 121 УК РК. В МВД сообщили, что задержаны четверо несовершеннолетних.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2160102-vvesti-ugolovnuyu-otvetstvennost-s-12-let-v-kazahstane-predlozhil-deputat/

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