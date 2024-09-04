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Школьника убили в самом начале учебного года в Актюбинской области

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Школьник с рюкзаком
Школьник. Иллюстративное фото: pexels.com

Школьника убили в самом начале учебного года в Актюбинской области. Преступление произошло 2 сентября в Темирском районе в селе Кенесту, передает "Диапазон".

По данным издания, в ходе конфликта между школьниками был убит ученик 9-го класса.

В ДП Актюбинской области сообщили, что Темирским районным отделом полиции возбуждено уголовное дело по факту смерти несовершеннолетнего. Все участники конфликта установлены и доставлены в полицию. Двое подозреваемых задержаны, проводятся следственные действия.

Все произошло вне уроков в ночное время. Руководитель управления образования Актюбинской области Жайык Султан сообщил, что по этому факту идет следствие. Семьи детей благополучные, на учете не состояли.

3 сентября рабочая группа управления образования побывала в селе, в школе принимают меры по усилению дисциплины среди детей и их безопасности, профилактике буллинга. Также решаются вопросы организации свободного времени школьников.

Напомним, недавно в Актобе начался суд над группой молодых людей по делу о массовой драке, в которой погиб студент колледжа. Подсудимые учились с погибшим в одном образовательном учреждении.

Как следует из материалов дела, главный фигурант сначала поссорился с погибшим подростком в соцсетях и назначил ему встречу. 2 января в 11 вечера приехал туда с пятью приятелями, все были вооружены ножами.

В итоге четверых участников потасовки доставили в больницу, а 17-летний парень скончался.

Также в Актобе идет суд по делу о смерти 14-летнего Бексултана Абубакира. Подсудимые, как и погибший, учащиеся спортшколы олимпийского резерва.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2156949-shkolnika-ubili-v-samom-nachale-uchebnogo-goda-v-aktyubinskoy-oblasti/

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