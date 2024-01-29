Девочку изнасиловали в Астане

Столичные полицейские возбудили уголовное дело по факту изнасилования несовершеннолетней, об этом сообщила детский омбудсмен Динара Закиева, передает NUR.KZ.

Уполномоченная по правам ребенка в Казахстане Динара Закиева сообщила на своей официальной Facebook-странице, что в Астане была изнасилована девочка.

"Относительно факта насильственных действий сексуального характера в отношении девочки в Астане. Данный факт зарегистрирован 17 января по статье 121 часть 4. Подозреваемые задержаны и водворены в ИВС. Идут следственные действия.

С мамой девочки я на связи. С девочкой работает психолог", – написала она.

В пресс-службе Департамента полиции Астаны подтвердили корреспонденту NUR.KZ, что по данному факту начато досудебное расследование по части 4 статьи121 УК РК.

Также стражами порядка назначены необходимые экспертизы.

Иная информация, согласно статье 201 УПК РК, в интересах следствия не подлежит разглашению.

Добавим, что, согласно части 4 статьи 121 УК РК, насильственные действия сексуального характера, если они совершены в отношении малолетнего (малолетней), наказываются лишением свободы сроком на 20 лет с пожизненным лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью либо пожизненным лишением свободы.