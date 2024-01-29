Девочку изнасиловали в Астане
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Столичные полицейские возбудили уголовное дело по факту изнасилования несовершеннолетней, об этом сообщила детский омбудсмен Динара Закиева, передает NUR.KZ.
Уполномоченная по правам ребенка в Казахстане Динара Закиева сообщила на своей официальной Facebook-странице, что в Астане была изнасилована девочка.
"Относительно факта насильственных действий сексуального характера в отношении девочки в Астане. Данный факт зарегистрирован 17 января по статье 121 часть 4. Подозреваемые задержаны и водворены в ИВС. Идут следственные действия.
С мамой девочки я на связи. С девочкой работает психолог", – написала она.
В пресс-службе Департамента полиции Астаны подтвердили корреспонденту NUR.KZ, что по данному факту начато досудебное расследование по части 4 статьи121 УК РК.
Также стражами порядка назначены необходимые экспертизы.
Иная информация, согласно статье 201 УПК РК, в интересах следствия не подлежит разглашению.
Добавим, что, согласно части 4 статьи 121 УК РК, насильственные действия сексуального характера, если они совершены в отношении малолетнего (малолетней), наказываются лишением свободы сроком на 20 лет с пожизненным лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью либо пожизненным лишением свободы.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2058127-devochku-iznasilovali-v-astane/