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"Четверо несовершеннолетних задержаны": в МВД подтвердили изнасилование девочки в Астане

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Девочка закрывает лицо рукой
Девочка. Иллюстративное фото: Elva Etienne / Getty Images

В кулуарах мажилиса глава МВД подтвердил факт изнасилования в отношении девочки в Астане – полиция задержала четверых несовершеннолетних, передает корреспондент NUR.KZ.

"К сожалению, такой факт имел место. Нами сразу установлены и задержаны тоже несовершеннолетние – сейчас ведется уголовное дело. Четверо несовершеннолетних задержаны", – заявил глава МВД Ержан Саденов.

Напомним, что о насилии в отношении девочки в столице ранее сообщила детский омбудсмен Динара Закиева – по ее данным, это произошло 17 января. С ребенком работает психолог.

Данный факт также подтвердили в департаменте полиции Астаны, сообщив, что по данному факту начато досудебное расследование по части 4 статьи 121 УК РК, согласно которой насильственные действия сексуального характера, если они совершены в отношении малолетнего (малолетней), наказываются лишением свободы сроком на 20 лет с пожизненным лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью либо пожизненным лишением свободы.

Также в декабре глава МВД подтвердил информацию о том, что двух полицейских в Алматы подозревают в изнасиловании 14-летней девочки.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2058435-chetvero-nesovershennoletnih-zaderzhany-v-mvd-podtverdili-iznasilovanie-devochki-v-astane/

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