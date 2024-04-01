Подростков приговорили к реальным срокам за жестокое избиение школьника в Павлодаре

Двух подростков, оказавшихся на скамье подсудимых за жестокое избиение 13-летнего школьника, приговорили к 6 годам колонии каждого, передает NUR.KZ со ссылкой на Специализированный межрайонный суд по делам несовершеннолетних Павлодарской области.

Уголовное дело рассмотрели по ст.106 ч.2 УК РК (Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью группой лиц по предварительному сговору в отношении заведомо несовершеннолетнего).

Судом было установлено, что двое подростков набросились с кулаками и били ногами 13-летнего школьника на стадионе одного из университетов Павлодара в июле 2023 года.

Все происходящее снимали на камеру, а после видео стало распространяться в мессенджерах и соцсетях. Действия обвиняемых привели к причинению тяжкого вреда здоровью.

"Вина доказана собранными по делу доказательствами, показаниями потерпевшего, заключениями судебных экспертиз и др. Прокурор просил назначить подсудимым по 6 лет лишения свободы. Потерпевший и его законный представитель мнение прокурора поддержали. Несовершеннолетние подсудимые вину признали частично, не согласившись с причинением тяжких телесных повреждений. Просили не лишать их свободы", - сообщили в Специализированном межрайонном суде по делам несовершеннолетних Павлодарской области.

Школьникам нельзя было назначить более 6 лет 8 месяцев колонии, отметили в суде. Приговорили их в итоге к 6 годам лишения свободы каждого, а отбывать наказание они должны будут в исправительном учреждении для несовершеннолетних.

Также законные представители детей обязаны выплатить 3 миллиона тенге потерпевшему в качестве возмещения морального вреда.

Напомним, в конце июля 2023 года появилась информация об избиении школьника на стадионе университета в Павлодаре. Указывалось, что на подростка напали четверо. На тот момент в полиции сообщили, что уголовное дело открыли по ст.107 ч.2 п.4 УК РК (Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью группой лиц по предварительному сговору, преступной группой).

Позже родители детей, оказавшихся в списке подозреваемых и наблюдавших за избиением, заявили, что стали получать угрозы от неизвестных. В частности, детям писали о том, что вырежут их семьи.

Добавим, что согласно ст.106 ч.2 УК РК умышленное причинение тяжкого вреда здоровью группой лиц по предварительному сговору в отношении заведомо несовершеннолетнего наказывается лишением свободы на срок от шести до десяти лет с конфискацией имущества или без таковой.