Жестокое избиение школьника в Туркестанской области снимали на видео

В мессенджерах распространилось видео, на котором один подросток избивает другого с особой жестокостью. Инцидент прокомментировали в ДП Туркестанской области, передает NUR.KZ.

На видео, опубликованном в Telegram, молодой человек в спортивной одежде избивает юношу, нанося ему многочисленные удары кулаками и ногами. Другой подросток снимает происходящее на видео. В подписи даже говорится, что они якобы "требуют дань" с жертвы.

В ДП Туркестанской области рассказали подробности происшествия. По факту хулиганства в Сарыагашском районе уже возбуждено уголовное дело.

В ведомстве сообщили, что личности несовершеннолетних установлены, все они доставлены в отдел полиции, ведется расследование. Назначены экспертизы.

"Причины конфликта выясняются. Потерпевший живет с матерью. Его родители в разводе. Подозреваемые - жители того же села, учащиеся 7-го и 9-го классов", - пояснил заместитель начальника ДП Туркестанской области Асылжан Калдарбеков.

Ответственность руководства учебных заведений и учителей будет рассматриваться на заседании специальной комиссии при акимате района.

"Родители участников конфликта будут привлекаться за невыполнение обязанностей по воспитанию детей", - отметил Асылжан Калдарбеков.

Дело находится на контроле у начальника департамента.

Ранее в социальных сетях появилось видео массовой драки в Актюбинской области. В конфликте участвовали школьники, их доставили в отдел полиции. Туда же были приглашены родители, с которыми проводилась соответствующая разъяснительная работа.

В итоге суд привлек к административной ответственности родителей 13 подростков, устроивших массовую драку в Шалкаре. Им назначены штрафы.

В начале года групповая драка с участие подростков произошла в Атырау. Приехавшие на место происшествия стражи порядка доставили молодых людей в отделение. Родители несовершеннолетних участников конфликта получили штрафы.