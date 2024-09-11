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Избиение школьника сверстниками сняли на видео в одной из школ Астаны

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Избиение школьника
Избиение школьника. Кадр из видео: instagram/astana_press

В одной из столичных школ на видео записали массовое избиение ученика. В пресс-службе Департамента полиции Астаны отреагировали на инцидент, передает NUR.KZ.

Видео со сценой насилия обнародовано в Instagram-паблике astana_press. Сообщается, что видеозапись сделана в столичной школе-гимназии № 83.

"Группа школьников на постоянной основе занимается издевательством над другими школьниками, избивают, буллят, при этом занимаются этим массово, всей своей компанией (порядка 15 человек). Есть информация, что преподавательский состав в курсе, завучи и директор тоже, никаких мер не предпринимают. Во главе этой шайки подростков стоит некий "Меир", - говорится в посте под видео.

Как сообщили в Департаменте полиции Астаны, по данному факту все участники инцидента установлены.

"Ученики 9 класса установлены. Они опрошены в присутствии родителей, выясняются обстоятельства произошедшего. По результатам будет дана правовая оценка действиям учеников", - говорится в сообщении ведомства.

Ранее сообщалось, что в начале учебного года в Актюбинской области в ходе конфликта между школьниками был убит ученик 9-го класса.

В апреле текущего года подростков приговорили к реальным срокам за жестокое избиение школьника в Павлодаре. Судом было установлено, что двое подростков набросились с кулаками и били ногами 13-летнего школьника на стадионе одного из университетов Павлодара в июле 2023 года. Все происходящее снимали на камеру, а после видео стало распространяться в мессенджерах и соцсетях. Действия обвиняемых привели к причинению тяжкого вреда здоровью.

В апреле жестокое избиение школьника в Туркестанской области снимали на видео. Молодой человек в спортивной одежде избивает юношу, нанося ему многочисленные удары кулаками и ногами. Другой подросток снимает происходящее на видео. В подписи даже говорится, что они якобы "требуют дань" с жертвы.

В мае массовую драку прямо посреди последнего звонка устроили выпускники школы в Мангистауской области. В полиции сообщили, что 47 несовершеннолетних доставили в отдел.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2160052-izbienie-shkolnika-sverstnikami-snyali-na-video-v-odnoy-iz-shkol-astany/

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