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Министр транспорта лично проверит дороги в регионах Казахстана: назван его маршрут

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Марат Карабаев
Марат Карабаев. Фото: t.me/kolikpress

Министр транспорта Казахстана Марат Карабаев инспектирует ход реализации программы среднего ремонта в регионах, передает NUR.KZ со ссылкой на Минтранс.

Как сообщается в Telegram-канале министерства, по поручению главы государства в этом году среднем ремонтом охвачены более 10 тысяч километров дорог по всей стране. Это те дороги, которыми чаще всего пользуются казахстанцы.

Отмечается, что министр Марат Карабаев в рамках рабочей поездки в регионы проинспектирует ход реализации программы среднего ремонта.

Вчера глава Минтранса посетил с рабочим визитом в Мангистаускую область. Далее глава министерства транспорта посетит Атыраускую, Западно-Казахстанскую, Актюбинскую, Костанайскую, Северо-Казахстанскую и Акмолинскую области. Первый маршрут — от Актау до Атырау.

"Глава профильного ведомства проверил ход работ по среднему ремонту на участке "Актау-Жетыбай-Шетпе". Так, в текущем году начат средний ремонт автомобильной дороги республиканского значения А-33 "Доссор-Бейнеу-Сайотес-Шетпе-Жетибай-Актау" на участках км 632-662 и км 662-692 общей протяженностью 60 км", проинформировали в Минтрасе.

В министерстве отметили, что эти два участка расположены в Мангистауском районе региона и относятся к II технической категории. В рамках среднего ремонта будет обновлено дорожное покрытие. После завершения ремонтных работ гарантийный срок дороги составит 2 года.

"В рамках рабочей поездки будут организованы встречи с населением вышеуказанных регионов и личный прием граждан. Министр транспорта проверит ход дорожно-ремонтных работ и состояние объектов транспортной инфраструктуры, подведомственной министерству", заключили в министерстве.

Напомним, в своем последнем послании народу Казахстана Касым-Жомарт Токаев отметил, что большое значение имеет программа среднего ремонта. Президент также предложил запустить цифровую платформу, через которую общественность будет контролировать ремонт и строительство дорог. Предполагается, что на платформе будет отражаться вся информация о строительстве и ремонте дорог, в том числе внутригородских.

А в прошлогоднем послании Токаев называл проблему дорог в Казахстане "родовой болезнью" и поручил наказать компании-подрядчиков. Тогда же президент заявил о необходимости воссоздания Министерства транспорта. На следующий день новое ведомство возглавил Марат Карабаев.

В мае этого года Токаев вновь озвучил проблему коррупции в сфере строительства дорог. О состоянии дорог высказывался также зампремьера Роман Скляр.

В июне Токаев назвал данную проблему в Казахстане тяжелейшей. В июле был запущен Telegram-бот, через который можно оставить жалобу на плохое состояние дорог или сообщить о другой проблеме.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2158914-ministr-transporta-lichno-proverit-dorogi-v-regionah-kazahstana-nazvan-marshrut/

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