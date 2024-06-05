Top.Mail.Ru

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
День Победы
Спецпроекты

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

Токаев назвал ситуацию с дорогами в Казахстане тяжелейшей: что говорят в Минтрансе

Опубликовано:

Спецтехника ремонтирует дорогу
Ремонт дороги. Иллюстративное фото: официальный сайт МИИР РК

В Министерстве транспорта РК назвали основную причину износа дорог в Казахстане - по мнению ведомства, дороги разрушают самосвалы и другие грузовые авто, передает NUR.KZ со ссылкой на МТ.

Как сообщается в Telegram-канале Министерства транспорта, сегодня в Казахстане зарегистрировано порядка 60 тыс. самосвалов. Из них, согласно статистике, на дорогах общего пользования курсируют порядка 40 тысяч самосвалов китайского производства, которые перевозят инертные грузы с перегрузом.

В ведомстве заявляют, что вес перегруженных самосвалов почти в два раза превышает предельно-допустимые нормы для нагрузки на асфальтовое полотно.

"При допустимой нагрузке в 25 тонн самосвалы перевозят груз с общей массой 35-40 тонн. Это — сверхнормативная нагрузка, которая приводит к преждевременному износу дорожного полотна и является одним из разрушающих факторов", - заявили в Минтранспорта.

Помимо самосвалов, по казахстанским дорогам ежедневно курсируют и другие грузовые авто, оказывающие большую весовую нагрузку на дороги. В их числе бетоносмеситили, автокраны и другие тяжеловесные авто.

В министерстве напомнили, что в 2022 году был принят закон, определяющий порядок установки и функционирования автоматизированных станций измерения.

"Этот закон обязывает автомобили с грузоподъемностью свыше 12 тонн проезжать через измерительные станции, объезд и уклонение от взвешивания будут фиксироваться. При этом за нарушение требований закона предусмотрено административное наказание", - подчеркнули в ведомстве.

Для обеспечения должного транспортного контроля в Минтрансе планируют значительно увеличить количество автоматизированных станций измерения. Уже в этом году на въезде в Астану установлены 6 новых автоматизированных станций. Сейчас они работают в пилотном режиме.

"Этими мерами планируется решить вопросы контроля за проездом тяжеловесных автомобильных транспортных средств и минимизировать коррупционные риски при транспортном контроле", - заключили в министерстве.

Напомним, на прошлой неделе Токаев, выступая на встрече с казахстанскими учеными в Алматы, назвал ситуацию с качеством дорог в Казахстане тяжелейшей.

"Люди справедливо жалуются на низкое качество дорожного покрытия. Причины такого положения дел разные, но главная – это коррупция", - заявил президент.

Он подчеркнул, что необходимо усилить контроль за использованием автомагистралей, налагать штрафы за выезд на них перегруженных многотонных грузовых машин.

О плохом качестве дорог Токаев высказывался и в прошлые годы. Так, в сентябре глава государства заявлял, что качество автомобильных дорог в Казахстане не выдерживает никакой критики и поручил наказать недобросовестные компании.

Добавим, ранее журналисты спросили главу Минтранспорта Марата Карабаева, почему в городах Казахстана каждый год ремонтируют дороги и не считает ли он это отмыванием денег. Что ответил министр, читайте здесь.

А в октябре в МВД заявили, что плохое состояние дорог влияет на количество смертельных ДТП в стране.

Будьте первыми, кто узнает все важное! Подписывайтесь на NUR.KZ в WhatsApp!

Подписаться

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2112339-samosvaly-nazvali-glavnoy-prichinoy-bystrogo-iznosa-dorog-v-kazahstane/

pixel

Мы используем файлы cookie

Они помогают настраивать сайт под вас: предлагать интересные статьи и показывать полезную рекламу. Принципы работы этих файлов описаны в нашей политике конфиденциальности.