Токаев назвал ситуацию с дорогами в Казахстане тяжелейшей: что говорят в Минтрансе

В Министерстве транспорта РК назвали основную причину износа дорог в Казахстане - по мнению ведомства, дороги разрушают самосвалы и другие грузовые авто, передает NUR.KZ со ссылкой на МТ.

Как сообщается в Telegram-канале Министерства транспорта, сегодня в Казахстане зарегистрировано порядка 60 тыс. самосвалов. Из них, согласно статистике, на дорогах общего пользования курсируют порядка 40 тысяч самосвалов китайского производства, которые перевозят инертные грузы с перегрузом.

В ведомстве заявляют, что вес перегруженных самосвалов почти в два раза превышает предельно-допустимые нормы для нагрузки на асфальтовое полотно.

"При допустимой нагрузке в 25 тонн самосвалы перевозят груз с общей массой 35-40 тонн. Это — сверхнормативная нагрузка, которая приводит к преждевременному износу дорожного полотна и является одним из разрушающих факторов", - заявили в Минтранспорта.

Помимо самосвалов, по казахстанским дорогам ежедневно курсируют и другие грузовые авто, оказывающие большую весовую нагрузку на дороги. В их числе бетоносмеситили, автокраны и другие тяжеловесные авто.

В министерстве напомнили, что в 2022 году был принят закон, определяющий порядок установки и функционирования автоматизированных станций измерения.

"Этот закон обязывает автомобили с грузоподъемностью свыше 12 тонн проезжать через измерительные станции, объезд и уклонение от взвешивания будут фиксироваться. При этом за нарушение требований закона предусмотрено административное наказание", - подчеркнули в ведомстве.

Для обеспечения должного транспортного контроля в Минтрансе планируют значительно увеличить количество автоматизированных станций измерения. Уже в этом году на въезде в Астану установлены 6 новых автоматизированных станций. Сейчас они работают в пилотном режиме.

"Этими мерами планируется решить вопросы контроля за проездом тяжеловесных автомобильных транспортных средств и минимизировать коррупционные риски при транспортном контроле", - заключили в министерстве.

Напомним, на прошлой неделе Токаев, выступая на встрече с казахстанскими учеными в Алматы, назвал ситуацию с качеством дорог в Казахстане тяжелейшей.

"Люди справедливо жалуются на низкое качество дорожного покрытия. Причины такого положения дел разные, но главная – это коррупция", - заявил президент.

Он подчеркнул, что необходимо усилить контроль за использованием автомагистралей, налагать штрафы за выезд на них перегруженных многотонных грузовых машин.

О плохом качестве дорог Токаев высказывался и в прошлые годы. Так, в сентябре глава государства заявлял, что качество автомобильных дорог в Казахстане не выдерживает никакой критики и поручил наказать недобросовестные компании.

Добавим, ранее журналисты спросили главу Минтранспорта Марата Карабаева, почему в городах Казахстана каждый год ремонтируют дороги и не считает ли он это отмыванием денег. Что ответил министр, читайте здесь.

А в октябре в МВД заявили, что плохое состояние дорог влияет на количество смертельных ДТП в стране.