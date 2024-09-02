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Токаев предложил усилить контроль за ремонтом дорог в Казахстане

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Ремонт дорог в Астане
Ремонт дорог в Астане. Фото: instagram/dorogi_transport_astana

В послании народу Касым-Жомарт Токаев предложил запустить цифровую платформу, через которую общественность будет контролировать ремонт и строительство дорог, передает NUR.KZ со ссылкой на Акорду.

В Telegram-канале Акорды сообщили, что президент назвал состояние автодорог в стране актуальным вопросом.

"Актуальным вопросом является состояние наших автодорог. Об этом я уже говорил. В текущем году по всей стране ремонтируется и строится около 12 тысяч км автомобильных дорог, что является беспрецедентным объемом для Казахстана. Завершается реконструкция трасс Астана - Алматы, Актобе - Атырау - Астрахань, Талдыкорган - Усть-Каменогорск", - заявил Токаев.

Он добавил, что большое значение имеет программа среднего ремонта, которая охватывает 2,5 тысячи км межобластных и межрайонных автодорог.

"Именно эти дороги пользуются высоким спросом у граждан, поэтому поручаю масштабировать данную программу с охватом не менее 10 тысяч км дорог по всей стране. Разумеется, качество в особом приоритете. Для этого нужно шире применять инновационные методы и передовые решения.

С целью усиления общественного контроля следует запустить единую цифровую платформу, на которой будет отражаться вся информация о строительстве и ремонте дорог, в том числе внутригородских", - добавил президент.

Напомним, президент Касым-Жомарт Токаев в рамках ежегодного послания народу Казахстана призвал исключить чрезмерные траты на не стратегические задачи. Также Токаев назвал дату референдума по вопросу строительства АЭС в Казахстане.

Добавим, что Касым-Жомарт Токаев в рамках послания народу страны поручил обеспечить железную дисциплину в армии. Помимо этого, президент предложил создать единую государственную медицинскую информсистему.

Также Касым-Жомарт Токаев в своем послании народу Казахстан назвал главную цель работы правительства и акимов на ближайший год.

Кроме того, президент заявил, что Казахстану нужен новый закон о банках. Также Токаев заявил, что банковские счета не будут блокировать при задолженности по налогам.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/2155825-tokaev-predlozhil-usilit-kontrol-za-tem-kak-remontiruyut-dorogi-v-kazahstane/

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