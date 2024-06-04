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"Содержать такую сеть очень трудно": Скляр о качестве дорог в Казахстане

Опубликовано:

Трасса
Трасса. Иллюстративное фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

Первый заместитель премьер-министра РК Роман Скляр дал объемное интервью, в котором также ответил на вопрос о состоянии дорог в Казахстане, передает NUR.KZ со ссылкой на Primeminister.kz.

Отвечая на вопрос о качестве дорог в Казахстане, Роман Скляр напомнил, что наша страна занимает 9-е место в мире по территории.

"К сожалению, еще раз скажу, нас очень мало. Нас всего лишь 20 млн проживает в Казахстане, а общая сеть автомобильных дорог – 95 тыс. км, в том числе почти 25 тыс. км – это республиканская сеть. Остальные 71 тыс. км – это местная сеть, районные и областные дороги, а еще есть улицы городов и населенных пунктов.

Содержать такую сеть автомобильных дорог очень трудно, тяжело. Мы активно внедряем "платность" для магистралей, у нас этих средств хватает лишь на текущее зимнее и летнее содержание автомобильных дорог и текущий ремонт, так называемый ямочный ремонт, который мы проводим только на платных участках. Мы должны через несколько лет выйти на самоокупаемость и в нормативных пределах содержать эти трассы", – заявил первый вице-премьер.

Однако сейчас, по его словам, у государства не хватает денег на нормативное содержание дорог.

При этом в европейских странах, как отметил Роман Скляр, дороги содержат нормативно, потому что платные магистрали там дорогие, а транспортный налог – высокий.

"К сожалению, мы пока сейчас так содержать не можем. Если взять другие дороги: та же "Западная Европа – Западный Китай", мы получили кредит в международных финансовых институтах, завершили ее полностью в 2015 году, но некоторые участки были завершены уже в 2012 году. 12 лет они эксплуатируются. Состояние нормальное: их правильно содержат, качество не уступает европейскому. Инженеры технадзора работали из лучших мировых компаний, потому что нанимал их Всемирный банк, Азиатский банк, Европейский банк реконструкции и развития. Наши инженеры технадзора работали и учились на этих же дорогах", – отметил он.

Однако Скляр подчеркнул, что из-за нехватки финансирования в основном на дорогах делается средний ремонт.

"На такую огромную сеть единовременно дать деньги мы не можем. В плане самокритики хочу сказать, что существует много моментов, когда бракоделы некачественно выполняют свою работу. Мы институционально создали специальный Центр качества, республиканское государственное предприятие работает с 2019 года. Они проводят выборочный контроль после заказчика, подрядчика, технадзора участков всех автомобильных дорог и улиц городов. Справедливости ради нужно сказать, что все зависит не только от подрядчиков, но и от коммунальных аварий, когда приходится рыть дороги и немедленно устранять последствия. Это тоже вызывает массу жалоб у населения", – добавил первый заместитель премьер-министра.

Также в ходе интервью Роман Скляр комментировал ситуацию с ультисбором в Казахстане.

При этом напомним, несколько дней назад Касым-Жомарт Токаев, выступая на встрече с казахстанскими учеными в Алматы, затронул проблему коррупции в сфере строительства дорог.

"Говоря откровенно, ситуация с качеством дорог тяжелейшая, давно стала притчей в языцех. Люди справедливо жалуются на низкое качество дорожного покрытия. Причины такого положения дел разные, но главная – это коррупция", – говорил президент.

Также в сентябре прошлого года в своем послании народу глава государства называл проблему дорог в Казахстане "родовой болезнью" и поручил наказать компании-подрядчиков.

Тогда же президент заявил о необходимости воссоздания Министерства транспорта. На следующий день стало известно, что экс-министр индустрии и инфраструктурного развития Марат Карабаев возглавил новое министерство.

А в апреле прошлого года мы писали о том, что перевозчики жалуются на качество платных дорог в Казахстане.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2111997-soderzhat-takuyu-set-ochen-trudno-sklyar-vyskazalsya-o-kachestve-dorog-v-kazahstane/

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