Самолет съехал на грунт в аэропорту Астаны: авиаинцидент будет расследовать Швейцария

Инцидент в аэропорту Астаны с рейсом Токио-Цюрих прокомментировал вице-министр транспорта Талгат Ластаев. Данный факт будет расследовать Швейцария, передает корреспондент NUR.KZ.

"Да, инцидент произошел. Была экстренная посадка данного воздушного судна. Состояние пассажира – он сейчас действительно находится в реанимации. Что касается дальнейшей судьбы: буквально на днях борт после соответствующего обследования вылетел обратно в страну базировки. Все пассажиры были доставлены до места назначения другим воздушным судном.

По расследованию - согласно требованию, расследовать данный инцидент будет страна регистрации воздушного судна, то есть Швейцария. Результаты расследования - как будет завершено", - сообщил Талгат Ластаев.

17 августа сообщалось, что аэропорт Астаны временно закрылся для всех рейсов на два часа из-за инцидента с рейсом Токио-Цюрих, который экстренно приземлился в столице. Тогда стало известно, что самолет съехал на грунт. Экипаж принял решение приземлиться из-за подозрения на инсульт у 50-летнего пассажира.

Позже аэропорт Астаны возобновил работу. Тогда же в аэропорту Астаны сообщили о задержках ряда рейсов. На тот момент из запланированного 81 рейса на вылет задерживались 6, а из 80 рейсов на прилет - 15.

На следующий день стало известно, что пассажир авиарейса Токио-Цюрих, из-за плохого самочувствия которого самолет экстренно посадили в Астане, пережил инсульт. Врачи рассказали о его самочувствии.

Добавим, недавно в аэропорту столицы были инциденты с повреждениями самолетов. Так, 5 августа это случилось с самолетом FlyArystan - была повреждена задняя входная дверь судна из-за неправильного обращения с трапами. Инцидент привел к вынужденной стоянке самолета на несколько дней.

Перед этим в аэропорту техника повредила фюзеляж самолета авиакомпании SCAT. Из-за инцидента перевозчику пришлось изменить расписание 20 рейсов, вылетающих из Астаны.

А недавно из-за непогоды повредилось воздушное судно Air Astana.

В Минтранспорта заявили, что проведут внеплановую инспекцию в аэропорту столицы.