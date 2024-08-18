Экстренная посадка самолета в Астане: пассажира поместили в реанимацию

Пассажир авиарейса Токио-Цюрих, из-за плохого самочувствия которого самолет экстренно посадили в Астане, пережил инсульт. Врачи рассказали о его самочувствии, передает NUR.KZ со ссылкой на УОЗ.

В пресс-службе Управления общественного здравоохранения города Астаны рассказали корреспонденту NUR.KZ о самочувствии пассажира из Японии.

Ранее мы писали, что аэропорт Астаны временно закрылся для всех рейсов на два часа из-за инцидента с рейсом Токио-Цюрих, который экстренно приземлился в столице.

"17 августа текущего года службой скорой помощи с аэропорта в городскую многопрофильную больницу №2 был доставлен мужчина с острым нарушением мозгового кровообращения (инсульт). Был госпитализирован в отделение реанимации. Текущее состояние тяжелой степени тяжести", - прокомментировали в управлении.

Сообщается, что лечение 52-летнему гражданину Японии оказывается в соответствии с пунктом 5 статьи 88 Кодекса РК "О здоровье народа и системе здравоохранения".

Напомним, во время разворота на рулежной дорожке по ошибке экипажа самолет съехал на грунт, аэропорт временно закрылся. В 18:34 столичный аэропорт возобновил свою работу.

Позже в аэропорту Астаны сообщили о задержках ряда рейсов. На тот момент из запланированного 81 рейса на вылет задерживались 6, а из 80 рейсов на прилет – 15.

Добавим, недавно в аэропорту столицы были инциденты с повреждениями самолетов. Так, 5 августа это случилось с самолетом FlyArystan - была повреждена задняя входная дверь судна из-за неправильного обращения с трапами. Инцидент привел к вынужденной стоянке самолета на несколько дней.

Перед этим в аэропорту техника повредила фюзеляж самолета авиакомпании SCAT. Из-за инцидента перевозчику пришлось изменить расписание 20 рейсов, вылетающих из Астаны.

А недавно из-за непогоды повредилось воздушное судно Air Astana.

В Минтранспорта заявили, что проведут внеплановую инспекцию в аэропорту столицы.