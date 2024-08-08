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Еще один самолет был поврежден в аэропорту Астаны

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Самолет Air Astana
Самолет Air Astana. Иллюстративное фото: facebook.com/airastana

Очередной инцидент с повреждением самолета произошел в аэропорту Астаны - в пресс-службе воздушной гавани прокомментировали случившееся, передает NUR.KZ.

Как пояснили в воздушной гавани, ситуация возникла из-за резкого ухудшения погодных условий в столице, а именно сильного порывистого ветра, сопровождающегося градом.

Пострадавших нет.

"Борт заменен, самолет заправляется, в скором времени вылетит. Аэропорт работает в штатном режиме", - добавили в пресс-службе аэропорта.

Был поврежден самолет компании Air Astana.

В авиакомпании тоже прокомментировали произошедшее.

"Воздушно судно, на котором планировалось выполнить рейс КС 983 по маршруту Астана-Атырау 8 августа, во время сильного ветра получило повреждение от удара контейнером в столичном аэропорту. Рейс задержан предварительно на 2 часа в связи с заменой самолета", - сообщил перевозчик.

Повреждение самолета
Повреждение. Фото: Air Atana

Напомним, 5 августа оператор в аэропорту Астаны повредил самолет FlyArystan - была повреждена задняя входная дверь судна из-за неправильного обращения с трапами. Это привело к вынужденной стоянке самолета на несколько дней.

В авиакомпании заявили, что стоимость ремонта будет значительной, а также призвали аэропорт Астаны принять срочные меры для устранения подобных факторов.

Представители столичного аэропорта выразили сожаление в связи с инцидентом. В пресс-службе добавили, что проводится расследование по факту ненадлежащего обращения с трапами.

Перед этим в столичном аэропорту техника повредила фюзеляж самолета авиакомпании SCAT. Из-за инцидента перевозчику пришлось изменить расписание 20 рейсов, вылетающих из Астаны.

В Минтранспорта заявили, что проведут внеплановую инспекцию в аэропорту столицы.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2146581-eshche-odin-samolet-byl-povrezhden-v-aeroportu-astany/

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