В аэропорту Астаны сообщили о задержках ряда рейсов
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Информацию о задерживающихся рейсах в международном аэропорту Астаны сообщили в пресс-службе воздушной гавани, передает NUR.KZ.
На сегодняшний день в международном аэропорту Астаны из запланированных 81 рейсов на вылет задерживаются 6, а из 80 рейсов на прилет - 15.
На вылет задерживаются следующие рейсы:
- КС954 Астана - Алматы;
- КС7508 Астана - Шымкент;
- КС7334 Астана - Алматы;
- DV734 Астана - Алматы;
- KC992 Астана - Алматы;
- KC7094 Астана - Алматы.
На прилет:
- KC953 Алматы - Астана;
- KC7352 Семей - Астана;
- KC346 Оскемен - Астана;
- IQ400 Актобе - Астана;
- KC206 Дубай - Астана;
- DV5351 Камрань - Астана;
- KC7091 Алматы - Астана;
- KC7507 Шымкент - Астана;
- KC7333 Алматы - Астана;
- KC995 Алматы - Астана;
- DV733 Алматы - Астана;
- KC7063 Алматы - Астана;
- IQ512 Новосибирск - Астана;
- KC7364 Туркестан - Астана;
- KC7326 Шымкент Астана.
Ранее аэропорт Астаны временно закрылся для всех рейсов из-за инцидента с рейсом Токио-Цюрих, который экстренно приземлился в столице.
Экипаж принял решение приземлиться из-за подозрения на инсульт у 50-летнего пассажира. После успешной посадки в 16:00, во время разворота на рулежной дорожке, по ошибке экипажа самолет съехал на грунт.
В 18:34 столичный аэропорт возобновил свою работу.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2150119-v-aeroportu-astany-soobshchili-o-zaderzhkah-ryada-reysov/