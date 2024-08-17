В аэропорту Астаны сообщили о задержках ряда рейсов

Информацию о задерживающихся рейсах в международном аэропорту Астаны сообщили в пресс-службе воздушной гавани, передает NUR.KZ.

На сегодняшний день в международном аэропорту Астаны из запланированных 81 рейсов на вылет задерживаются 6, а из 80 рейсов на прилет - 15.

На вылет задерживаются следующие рейсы:

КС954 Астана - Алматы;

КС7508 Астана - Шымкент;

КС7334 Астана - Алматы;

DV734 Астана - Алматы;

KC992 Астана - Алматы;

KC7094 Астана - Алматы.

На прилет:

KC953 Алматы - Астана;

KC7352 Семей - Астана;

KC346 Оскемен - Астана;

IQ400 Актобе - Астана;

KC206 Дубай - Астана;

DV5351 Камрань - Астана;

KC7091 Алматы - Астана;

KC7507 Шымкент - Астана;

KC7333 Алматы - Астана;

KC995 Алматы - Астана;

DV733 Алматы - Астана;

KC7063 Алматы - Астана;

IQ512 Новосибирск - Астана;

KC7364 Туркестан - Астана;

KC7326 Шымкент Астана.

Ранее аэропорт Астаны временно закрылся для всех рейсов из-за инцидента с рейсом Токио-Цюрих, который экстренно приземлился в столице.

Экипаж принял решение приземлиться из-за подозрения на инсульт у 50-летнего пассажира. После успешной посадки в 16:00, во время разворота на рулежной дорожке, по ошибке экипажа самолет съехал на грунт.

В 18:34 столичный аэропорт возобновил свою работу.