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В аэропорту Астаны сообщили о задержках ряда рейсов

Опубликовано:

Аэропорт Астаны
Аэропорт Астаны. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Информацию о задерживающихся рейсах в международном аэропорту Астаны сообщили в пресс-службе воздушной гавани, передает NUR.KZ.

На сегодняшний день в международном аэропорту Астаны из запланированных 81 рейсов на вылет задерживаются 6, а из 80 рейсов на прилет - 15.

На вылет задерживаются следующие рейсы:

  • КС954 Астана - Алматы;
  • КС7508 Астана - Шымкент;
  • КС7334 Астана - Алматы;
  • DV734 Астана - Алматы;
  • KC992 Астана - Алматы;
  • KC7094 Астана - Алматы.

На прилет:

  • KC953 Алматы - Астана;
  • KC7352 Семей - Астана;
  • KC346 Оскемен - Астана;
  • IQ400 Актобе - Астана;
  • KC206 Дубай - Астана;
  • DV5351 Камрань - Астана;
  • KC7091 Алматы - Астана;
  • KC7507 Шымкент - Астана;
  • KC7333 Алматы - Астана;
  • KC995 Алматы - Астана;
  • DV733 Алматы - Астана;
  • KC7063 Алматы - Астана;
  • IQ512 Новосибирск - Астана;
  • KC7364 Туркестан - Астана;
  • KC7326 Шымкент Астана.

Ранее аэропорт Астаны временно закрылся для всех рейсов из-за инцидента с рейсом Токио-Цюрих, который экстренно приземлился в столице.

Экипаж принял решение приземлиться из-за подозрения на инсульт у 50-летнего пассажира. После успешной посадки в 16:00, во время разворота на рулежной дорожке, по ошибке экипажа самолет съехал на грунт.

В 18:34 столичный аэропорт возобновил свою работу.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2150119-v-aeroportu-astany-soobshchili-o-zaderzhkah-ryada-reysov/

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