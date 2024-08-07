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Самолет FlyArystan повредили в аэропорту Астаны

Опубликовано:

Самолет выезжает на взлетную полосу
Самолет. Иллюстративное фото: pixabay.com

Оператор аэропорта Астаны повредил один из самолетов авиакомпании FlyArystan - инцидент произошел 5 августа этого года, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу Air Astana.

Это привело к вынужденной стоянке судна на несколько дней.

Как уточнили в пресс-службе, была повреждена задняя входная дверь самолета из-за неправильного обращения с аэропортовыми трапами.

В авиакомпании заявили, что стоимость ремонта будет значительной, но основная проблема заключается в негативном влиянии вынужденного простоя самолета на расписание авиакомпании, включая каскадные задержки и возможные отмены рейсов.

"Авиакомпания сожалеет о возникшем непредвиденном сбое, который усугубляет показатели пунктуальности и другие операционные сложности, с которыми группа регулярно сталкивается в аэропорту Астаны с начала летнего сезона.

Air Astana призывает международный аэропорт Астаны принять срочные меры для устранения факторов, негативно влияющих на своевременность рейсов. Группа выражает надежду на конструктивное сотрудничество в решении этих вопросов для обеспечения качественного обслуживания пассажиров", - говорится в сообщении авиакомпании.

Напомним, что на прошлой неделе произошел похожий случай. В аэропорту Астаны техника повредила фюзеляж одного из воздушных судов авиакомпании SCAT, из-за этого пришлось менять расписание части рейсов.

В воздушной гавани по данному поводу сообщили, что проводится всестороннее расследование. Специалисты аэропорта тесно сотрудничают с представителями авиакомпании, чтобы разобраться в обстоятельствах инцидента.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2145672-samolet-flyarystan-povredili-v-aeroportu-astany/

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