Самолет FlyArystan повредили в аэропорту Астаны
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Оператор аэропорта Астаны повредил один из самолетов авиакомпании FlyArystan - инцидент произошел 5 августа этого года, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу Air Astana.
Это привело к вынужденной стоянке судна на несколько дней.
Как уточнили в пресс-службе, была повреждена задняя входная дверь самолета из-за неправильного обращения с аэропортовыми трапами.
В авиакомпании заявили, что стоимость ремонта будет значительной, но основная проблема заключается в негативном влиянии вынужденного простоя самолета на расписание авиакомпании, включая каскадные задержки и возможные отмены рейсов.
"Авиакомпания сожалеет о возникшем непредвиденном сбое, который усугубляет показатели пунктуальности и другие операционные сложности, с которыми группа регулярно сталкивается в аэропорту Астаны с начала летнего сезона.
Air Astana призывает международный аэропорт Астаны принять срочные меры для устранения факторов, негативно влияющих на своевременность рейсов. Группа выражает надежду на конструктивное сотрудничество в решении этих вопросов для обеспечения качественного обслуживания пассажиров", - говорится в сообщении авиакомпании.
Напомним, что на прошлой неделе произошел похожий случай. В аэропорту Астаны техника повредила фюзеляж одного из воздушных судов авиакомпании SCAT, из-за этого пришлось менять расписание части рейсов.
В воздушной гавани по данному поводу сообщили, что проводится всестороннее расследование. Специалисты аэропорта тесно сотрудничают с представителями авиакомпании, чтобы разобраться в обстоятельствах инцидента.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2145672-samolet-flyarystan-povredili-v-aeroportu-astany/