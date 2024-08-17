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Аэропорт Астаны временно закрыт: самолет съехал на грунт после экстренной посадки (фото)

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Самолет съехал на грунт в Астане
Самолет съехал на грунт. Фото: t.me/nqzairport

Аэропорт Астаны временно закрылся для всех рейсов на два часа из-за инцидента с рейсом Токио-Цюрих, который экстренно приземлился в столице, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу гавани.

В пресс-службе объяснили, что в 16:00 по местному времени рейс SWR161 авиакомпании Swissair, выполнявший полет из Токио в Цюрих на борту Боинга 777-300ER (бортовой номер HBJNI), произвел экстренную посадку в аэропорту Астаны.

Экипаж принял решение приземлиться из-за подозрения на инсульт у 50-летнего пассажира.

"После успешной посадки в 16:00, во время разворота на рулежной дорожке, по ошибке экипажа самолет съехал на грунт. В связи с этим в 16:03 была объявлена тревога для выполнения аварийно-спасательных работ", - сообщили в пресс-службе аэропорта.

Аэропорт Астаны временно закрылся для всех рейсов на два часа. В результате этого ожидаются задержки регулярных рейсов.

"Мы приносим извинения нашим пассажирам за возможные неудобства и делаем все возможное для минимизации задержек. Мы следим за ситуацией и будем предоставлять обновления по мере поступления новой информации", - говорится в сообщении.

Отметим, что недавно в аэропорту столицы были инциденты с повреждениями самолетов.

Так, 5 августа это случилось с самолетом FlyArystan - была повреждена задняя входная дверь судна из-за неправильного обращения с трапами. Инцидент привел к вынужденной стоянке самолета на несколько дней.

Перед этим в аэропорту техника повредила фюзеляж самолета авиакомпании SCAT. Из-за инцидента перевозчику пришлось изменить расписание 20 рейсов, вылетающих из Астаны. А недавно из-за непогоды повредилось воздушное судно Air Astana.

В Минтранспорта заявили, что проведут внеплановую инспекцию в аэропорту столицы.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2150098-aeroport-astany-vremenno-zakryt-samolet-iz-sehal-na-grunt-posle-ekstrennoy-posadki/

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