Аэропорт Астаны временно закрыт: самолет съехал на грунт после экстренной посадки (фото)
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Аэропорт Астаны временно закрылся для всех рейсов на два часа из-за инцидента с рейсом Токио-Цюрих, который экстренно приземлился в столице, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу гавани.
В пресс-службе объяснили, что в 16:00 по местному времени рейс SWR161 авиакомпании Swissair, выполнявший полет из Токио в Цюрих на борту Боинга 777-300ER (бортовой номер HBJNI), произвел экстренную посадку в аэропорту Астаны.
Экипаж принял решение приземлиться из-за подозрения на инсульт у 50-летнего пассажира.
"После успешной посадки в 16:00, во время разворота на рулежной дорожке, по ошибке экипажа самолет съехал на грунт. В связи с этим в 16:03 была объявлена тревога для выполнения аварийно-спасательных работ", - сообщили в пресс-службе аэропорта.
Аэропорт Астаны временно закрылся для всех рейсов на два часа. В результате этого ожидаются задержки регулярных рейсов.
"Мы приносим извинения нашим пассажирам за возможные неудобства и делаем все возможное для минимизации задержек. Мы следим за ситуацией и будем предоставлять обновления по мере поступления новой информации", - говорится в сообщении.
Отметим, что недавно в аэропорту столицы были инциденты с повреждениями самолетов.
Так, 5 августа это случилось с самолетом FlyArystan - была повреждена задняя входная дверь судна из-за неправильного обращения с трапами. Инцидент привел к вынужденной стоянке самолета на несколько дней.
Перед этим в аэропорту техника повредила фюзеляж самолета авиакомпании SCAT. Из-за инцидента перевозчику пришлось изменить расписание 20 рейсов, вылетающих из Астаны. А недавно из-за непогоды повредилось воздушное судно Air Astana.
В Минтранспорта заявили, что проведут внеплановую инспекцию в аэропорту столицы.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2150098-aeroport-astany-vremenno-zakryt-samolet-iz-sehal-na-grunt-posle-ekstrennoy-posadki/