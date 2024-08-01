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Расписание рейсов SCAT изменили из-за инцидента в аэропорту Астаны

Опубликовано:

Аэропорт Астаны
Аэропорт Астаны. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

В связи с повреждением фюзеляжа Boeing 737 авиакомпания SCAT изменила расписание 20 рейсов, вылетающих из Астаны, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу компании.

В авиакомпании SCAT уточняют, что расписание рейсов изменено вынужденно.

"В связи с тем, что в аэропорту Астаны персоналом аэропорта был повреждён фюзеляж воздушного судна авиакомпании SCAT Boeing 737, авиакомпания вынуждена была изменить расписание вылетов на 20 рейсах", - сообщает пресс-служба компании.

Перевозчик просит пассажиров отнестись с пониманием и обращать внимание на SMS-оповещения, либо проверять статус рейса на сайте SCAT.kz.

Напомним, сегодня мы уже писали о произошедшем в Астане инциденте: техника аэропорта повредила фюзеляж одного из воздушных судов авиакомпании SCAT.

Корреспонденту NUR.KZ инцидент прокомментировали также в пресс-службе аэропорта Астаны.

"В связи с сообщением о повреждении фюзеляжа самолета Boeing, принадлежащего авиакомпании SCAT, в столичном аэропорту, информируем, что проводится всестороннее расследование. Специалисты аэропорта тесно сотрудничают с представителями авиакомпании, чтобы разобраться в обстоятельствах инцидента", - гласит ответ.

По информации на сайте Большой российской энциклопедии, фюзеляж - основной агрегат летательного аппарата, предназначенный для размещения экипажа, пассажиров, грузов и оборудования, одновременно служащий для крепления крыла, оперения, шасси, силовой установки и т. д.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2143351-raspisanie-reysov-scat-izmenili-iz-za-incidenta-v-aeroportu-astany/

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