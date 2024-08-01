Фюзеляж самолета авиакомпании SCAT повредили в аэропорту Астаны

В аэропорту Астаны техника повредила фюзеляж одного из воздушных судов авиакомпании SCAT, из-за этого пришлось менять расписание на части рейсов, передает корреспондент NUR.KZ.

"Техника аэропорта повредила фюзеляж одного из воздушных судов.

В связи с тем, что одно воздушное судно вышло из работы на некоторое время, компания вынуждена менять расписание на части рейсов", - говорится в сообщении представителя SCAT.

Корреспонденту NUR.KZ инцидент прокомментировали также в пресс-службе аэропорта Астаны.

"В связи с сообщением о повреждении фюзеляжа самолета Boeing, принадлежащего авиакомпании SCAT, в столичном аэропорту, информируем, что проводится всестороннее расследование. Специалисты аэропорта тесно сотрудничают с представителями авиакомпании, чтобы разобраться в обстоятельствах инцидента", - гласит ответ.

По информации на сайте Большой российской энциклопедии, фюзеляж - основной агрегат летательного аппарата, предназначенный для размещения экипажа, пассажиров, грузов и оборудования, одновременно служащий для крепления крыла, оперения, шасси, силовой установки и т. д.