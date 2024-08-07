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Проверку после инцидентов с самолетами проведут в аэропорту Астаны

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Аэропорт города Астаны
Аэропорт Астаны. Иллюстративное фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

Внеплановую инспекцию аэропорта Астаны проведут представители Авиационной администрации Казахстана после нескольких инцидентов с самолетами, передает NUR.KZ со ссылкой на Минтранспорта.

"По поручению Министерства транспорта Авиационная администрация Казахстана проведет внеплановую инспекцию столичного аэропорта в связи с участившимися в последнее время инцидентами повреждений воздушных судов", - говорится в официальном Telegram-канале ведомства.

Напомним, 5 августа оператор в аэропорту Астаны повредил самолет Air Astana - была повреждена задняя входная дверь судна из-за неправильного обращения с трапами. Это привело к вынужденной стоянке самолета на несколько дней.

В авиакомпании заявили, что стоимость ремонта будет значительной, а также призвали аэропорт Астаны принять срочные меры для устранения подобных факторов.

Перед этим в столичном аэропорту техника повредила фюзеляж самолета авиакомпании SCAT. Из-за инцидента перевозчику пришлось изменить расписание 20 рейсов, вылетающих из Астаны.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2145735-vneplanovuyu-proverku-aeroporta-astany-provedut-posle-incidentov-s-samoletami/

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