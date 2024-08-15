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Казахстанцев предупредили о популярных видах мошенничества

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Мужчина смотрит в телефон
Мужчина с телефоном. Иллюстративное фото: Igor Stevanovic/500px/Getty Images

Полиция Алматы призывает казахстанцев к бдительности - в криминальной полиции города рассказали о популярных видах интернет-мошенничества, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу ведомства.

По данным Департамента полиции Алматы, сейчас в стране есть несколько популярных видов мошенничества, на которые чаще всего попадаются казахстанцы. В криминальной полиции составили целый список:

  • звонки якобы со служб безопасности банков, где мошенники сообщают вам о подозрительных транзакциях с вашего счета, и убеждают совершить переводы со своего счета на безопасные счета;
  • звонки с Комитета национальной безопасности либо с других правоохранительных органов, где мошенники, представившись сотрудниками правоохранительных органов, сообщают о проводимой спецоперации по поимке опасного мошенника, который якобы в настоящее время совершает операции с вашего счета. Тогда злоумышленники убеждают жертву произвести действия, которые приведут к потере денежных средств с его счетов;
  • звонки от якобы брокеров, где злоумышленники предлагают выгодные инвестиции в криптовалюту, золото, акции с доходностью более 50 процентов в месяц. Однако после получения инвестиций они блокируют потерпевших во всех социальных сетях и мессенджерах;
  • продажа несуществующего товара, либо услуги, где выставляют объявление в соцсетях и интернет - платформах о продаже какого-либо товара либо услуги (аренда квартир). После получения полной или частичной оплаты, авторы таких "объявлений" исчезают;
  • случаи интернет-мошенничества, где злоумышленники создают аккаунт в мессенджере Whatsapp от имени высокопоставленных руководителей государственных органов либо частных организаций, после чего ставят на "аватарку" фото руководителя, полученное из открытых источников, и пишут подчиненным, что необходимо срочно скинуть денежные средства на различные счета третьих лиц (дропы), под различными предлогами.

В связи с этим полиция Алматы призывает к бдительности, осторожности и усилению мер безопасности, а также рекомендует:

  1. не сообщать никому sms-сообщения, приходящие с банков и сотовых операторов;
  2. не отправлять и не сообщать никому свои личные данные, данные с банковских счетов и карт;
  3. не передавать свои банковские карты в пользование третьих лиц, и не принимать денежные средства на свое имя под любыми предлогами;
  4. проверять рейтинги и отзывы об интернет-магазинах прежде, чем покупать товар либо получать услугу онлайн.

"Запомните! Сотрудники правоохранительных органов и банков никогда не просят вас совершать транзакции и не просят ваши личные данные через телефон. Во всех вышеуказанных случаях следует незамедлительно прекратить разговор и сообщить об этом в свой банк и территориальный орган внутренних дел", - предупредили в полиции.

Ранее полицейские предупреждали казахстанцев о новой схеме мошеннических атак на людей - в ней злоумышленники вымогают деньги голосами родственников и друзей.

Напомним, мы рассказывали, что в Казахстане с начала года зарегистрировали 12 тысяч фактов мошенничества - это сразу на 19,5% больше, чем годом ранее.

Стоит отметить, что аферисты используют сотни различных преступных схем, с помощью которых они обманывают простых граждан Казахстана. Например, они могут представиться полицейскими или сотрудниками банков и сообщить своей жертве о том, что на нее, якобы, был оформлен фальшивый кредит. Есть и более изощренные способы, которые состоят из нескольких этапов, а в самом процессе участвуют сразу несколько мошенников.

Также ранее о новом виде мошенничества, связанном с SIM-картами, предупреждали казахстанцев полицейские. Так, под предлогом того, что срок действия SIM-карты заканчивается, мошенники выманивают код доступа в личный кабинет приложения банка.

Сообщалось также, что мошенники взяли на вооружение старую схему с вирусом, который блокирует телефон и отправляет жертве сообщение с угрозой и требованием оплатить "штраф".

Аферисты начали также представляться интернет-провайдерами. Они предлагают отменить якобы "оформленную" на жертву заявку или услугу, чтобы получить доступ к ее аккаунту.

Преступники взяли на вооружение и искусственный интеллект (ИИ) и начали генерировать голоса своих жертв, чтобы вымогать деньги у их знакомых.

Недавно сообщалось о фактах, когда мошенники звонят и предлагают пройти медицинский осмотр. После "записи" они просят назвать SMS-код, с помощью которого могут оформить на жертву кредит.

В МВД предупредили казахстанцев об участившихся мошеннических схемах и проинструктировали, как вести переписку или разговоры с аферистами.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2149407-kazahstancev-predupredili-o-populyarnyh-vidah-moshennichestva/

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