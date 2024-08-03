"Орыс қыз, жарайсың": девушка из Костаная покорила интернет песней на казахском языке

В июне этого года жительница Костаная Анастасия Серикова выпустила свою песню на казахском языке "Керуен". Пользователи сети высоко оценили творчество девушки, передает корреспондент NUR.KZ.

Анастасия Серикова трудится художественным руководителем в театре кукол и занимается актерским мастерством с детьми. А в свободное время девушка любит петь. Раньше исполняла каверы, а недавно выпустила свою песню "Керуен" на казахском языке. В ней Анастасия поет о любви к родной земле, а также о высотах, которые достигнет она и ее любимая страна.

"Я много лет хотела свою авторскую песню. И так как я нағыз патриот, то я хотела, чтобы это была наша национальная песня про мою родную землю, про мою любимую страну.

Анастасия Серикова. Фото: из личного архива

Слова писала девушка из Алматы Айнур Кадырова, которой скинули мою страничку в соцсетях и мои каверы. И она прям попала в точку. Изначально я хотела, чтобы это была не просто песня про "я люблю свою страну", а с какими-то цитатами и отсылками", - рассказывает Анастасия.

В песне Анастасии есть цитаты Магжана Жумабаева и Абая Кунанбаева, а также отсылки к предкам и казахской истории.

"Не хотелось банального названия, например, "Менің жерім". Хотя песня об этом и припев с этого начинается. Хотелось, чтобы название что-то в себе несло. А слово "керуен", "караван" - многосмысленно.

Анастасия Серикова. Фото: из личного архива

Мне нравится первая строчка песни, которая переводится: "Собаки лают - караван идет". Это наша страна, которая не стоит на месте, идет вперед и как караван в постоянном движении", - отмечает исполнительница.

А недавно у Анастасии вышел клип на эту песню. Для съемок использовали локации Костанайской области и столицы. В комментариях слушатели восхищаются красотой Анастасии и поощряют ее владение казахским языком.

"Я говорю на казахском на бытовом уровне и работаю над тем, чтобы говорить более художественно, повышать свои знания. Я очень люблю казахский язык и казахскую культуру. Я всегда маме говорила: "Я родилась в казахской семье". Потому что я сплю на корпешке, очень люблю курт, будто я действительно родилась в казахской семье. А вообще в семье у меня русские, украинцы и татары.

Я всегда любила казахский язык. И важную роль в этом сыграла библиотекарь в колледже, где я училась. Именно она прививала мне любовь к казахскому языку и культуре. И она настаивала, чтобы я пела на казахском. Во многом благодаря ей я вышла на сцену и впервые спела песню на казахском языке "Айналайын". И я поняла, что это любовь моей жизни и я хочу петь на казахском", - делится воспоминания Анастасия.

Певица отмечает, что специально взяла псевдоним ANASTASSIYA. Так она хочет показать людям, что вне зависимости от национальности можно любить язык, знать его и быть патриотом страны. Эту идею одобрили многие слушатели, отмечает Анастасия.

"Под клипом один из комментариев был: "Орыс қыз, жарайсың". И мне он так запал в душу и запомнился. То есть, человек оценил меня – Анастасию, которая любит свою страну, любит культуру, язык. И помимо этого было много положительных комментариев и слов поддержки", - говорит певица.

В планах у Анастасии выпуск еще одной песни на казахском языке и съемки клипа.