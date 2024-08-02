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Стало известно, когда опубликуют список обладателей образовательных грантов в Казахстане

Опубликовано:

Ученик возле вуза
Ученик. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Петр Карандашов

Министр науки и высшего образования Саясат Нурбек анонсировал дату публикации списка обладателей образовательных грантов в Казахстане, передает NUR.KZ.

Как сообщил в своем Telegram-канале Саясат Нурбек, сегодня завершилась работа республиканской комиссии по присуждению государственных образовательных грантов.

"Список обладателей грантов будет опубликован 3 августа. Комиссия, в состав которой входят депутаты парламента РК, представители государственных органов, профсоюзов сферы образования, Национальной палаты предпринимателей "Атамекен", ассоциации высших учебных заведений и общественных организаций, рассматривает заявки претендентов.

Выражаю огромную благодарность членам комиссии за качественную и кропотливую работу!" - сообщил министр.

После этого, в соответствии с утвержденными правилами, согласно баллам, набранным абитуриентами во время прохождения ЕНТ, на конкурсной основе будут присуждаться образовательные гранты.

В этом году наиболее востребованными направлениями среди поступающих, по словам министра, являются "Педагогические науки", "Инженерные, обрабатывающие и строительные отрасли" и "Информационно-коммуникационные технологии".

Сообщается, что итоги конкурса грантов будут опубликованы 3 августа в 11.00 часов на официальном сайте Миннауки и в Telegram-канале, а также в Telegram-канале Наццентра тестирования и на справочном портале для студентов mapp.kz.

Зачисление в вузы завершится до 25 августа.

Напомним, прием заявок на образовательные гранты в вузы стартовал в Казастане 12 июля.

Сообщалось, что всего на 2024-2025 учебный год для обучения по образовательным программам высшего образования выделено 78 219 грантов, в том числе на обучение граждан РК из числа сельской молодежи, переселяющихся в регионы, определенные правительством - 3903 грантов.

В начале года мы писали подробный обзор о том, как поступить на грант казахстанцам в 2024 году: рассматривали проходные баллы, правила, документы.

Напомним, на 2023-2024 учебный год было выделено 88 тысяч образовательных грантов. На брифинге в СЦК министр науки и высшего образования РК Саясат Нурбек сказал, что до 2025 года количество грантов ежегодно будет увеличиваться на 10%, а доступ казахстанцев к получению высшего образования будет значительно расширен.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2143873-stalo-izvestno-kogda-opublikuyut-spisok-obladateley-obrazovatelnyh-grantov-v-kazahstane/

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