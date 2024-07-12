Top.Mail.Ru

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спецпроекты
Путешествия

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

Стартовал прием заявок на образовательные гранты в вузы Казахстана

Опубликовано:

ВУЗ
Высшее образование в Казахстане. Иллюстративное фото: NUR.KZ

Подать документы для участия в конкурсе по присуждению государственного образовательного гранта можно будет c 13 по 24 июля 2024 года, передает NUR.KZ со ссылкой на Миннауки.

Как сообщается в официальном Telegram-канале Министерства науки и высшего образования РК, 13 июля стартует прием заявлений для участия в конкурсе образовательных грантов.

Заявление для участия в конкурсе возможно будет подать через приемные комиссии организаций высшего и послевузовского образования, а также онлайн через портал "Электронного правительства".

Всего на 2023-2024 учебный год для обучения по образовательным программам высшего образования выделено 78 219 грантов, в том числе на обучение граждан РК из числа сельской молодежи, переселяющихся в регионы, определенные правительством - 3903 грантов.

Для удобства абитуриентов из отдаленных регионов в организациях высшего и послевузовского образования будут работать виртуальные приемные комиссии, которые будут консультировать посредством видеосвязи и помогут с подачей документов на конкурс, отмечается в публикации.

Минимальные баллы для участия в конкурсе на присуждение образовательного гранта, а также список виртуальных приемных комиссий вузов доступны на сайте Национального центра тестирования.

Отмечается, что в связи с одновременным наплывом пользователей при подаче документов на портале электронного правительства могут наблюдаться технические сбои.

В начале года мы писали подробный обзор о том, как поступить на грант казахстанцам в 2024 году: рассматривали проходные баллы, правила, документы.

Напомним, на 2023-2024 учебный год было выделено 88 тысяч образовательных грантов. На брифинге в СЦК министр науки и высшего образования РК Саясат Нурбек сказал, что до 2025 года количество грантов ежегодно будет увеличиваться на 10%, а доступ казахстанцев к получению высшего образования будет значительно расширен.

Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!

Подписаться

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2133336-startoval-priem-zayavok-na-obrazovatelnye-granty-v-vuzy-kazahstana/

Для вашего удобства и безопасности мы используем файлы cookie