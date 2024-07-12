Стартовал прием заявок на образовательные гранты в вузы Казахстана

Подать документы для участия в конкурсе по присуждению государственного образовательного гранта можно будет c 13 по 24 июля 2024 года, передает NUR.KZ со ссылкой на Миннауки.

Как сообщается в официальном Telegram-канале Министерства науки и высшего образования РК, 13 июля стартует прием заявлений для участия в конкурсе образовательных грантов.

Заявление для участия в конкурсе возможно будет подать через приемные комиссии организаций высшего и послевузовского образования, а также онлайн через портал "Электронного правительства".

Всего на 2023-2024 учебный год для обучения по образовательным программам высшего образования выделено 78 219 грантов, в том числе на обучение граждан РК из числа сельской молодежи, переселяющихся в регионы, определенные правительством - 3903 грантов.

Для удобства абитуриентов из отдаленных регионов в организациях высшего и послевузовского образования будут работать виртуальные приемные комиссии, которые будут консультировать посредством видеосвязи и помогут с подачей документов на конкурс, отмечается в публикации.

Минимальные баллы для участия в конкурсе на присуждение образовательного гранта, а также список виртуальных приемных комиссий вузов доступны на сайте Национального центра тестирования.

Отмечается, что в связи с одновременным наплывом пользователей при подаче документов на портале электронного правительства могут наблюдаться технические сбои.

В начале года мы писали подробный обзор о том, как поступить на грант казахстанцам в 2024 году: рассматривали проходные баллы, правила, документы.

Напомним, на 2023-2024 учебный год было выделено 88 тысяч образовательных грантов. На брифинге в СЦК министр науки и высшего образования РК Саясат Нурбек сказал, что до 2025 года количество грантов ежегодно будет увеличиваться на 10%, а доступ казахстанцев к получению высшего образования будет значительно расширен.