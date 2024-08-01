Cнежного барса сняли на видео в ВКО

Очередной снежный барс попался в объектив фотоловушки в Катон-Карагайском национальном парке в ВКО, передает NUR.KZ со ссылкой на Комитет лесного хозяйства и животного мира Минэкологии РК.

Как сообщается в официальном аккаунте комитета в Facebook, специалистами Катон-Карагайского национального парка ведется ежегодный мониторинг состояния популяции снежного барса.

В Арчатинском лесничестве на фотоловушку, установленную в январе этого года, был запечатлен очередной снежный барс.

"В зависимости от среды обитания снежного барса инспекторы пробираются пешком три-четыре дня по высокогорным и скалистым хребтам, чтобы обновить батареи и переустановить флеш-карты на фотоловушках", - рассказали в Комитете лесного хозяйства и животного мира.

На сегодняшний день в Катон-Карагайском национальном парке обитает порядка 11 особей снежного барса.

В феврале этого в Катон-Карагайском нацпарке в объектив фотоловушки уже попадал гуляющий посреди ночи снежный барс. Видео также сняли в Арчатинском лесничестве.

Также снежного барса заснял очевидец, отдыхавший в районе горного курорта "Шымбулак". Животное забиралось на заснеженный склон возле дороги в темное время суток.

А в природном парке "Көлсай көлдері", расположенном в Алматинской области, сняли на фотоловушку игру снежных барсов, резвящихся в снегу.