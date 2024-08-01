Cнежного барса сняли на видео в ВКО
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Очередной снежный барс попался в объектив фотоловушки в Катон-Карагайском национальном парке в ВКО, передает NUR.KZ со ссылкой на Комитет лесного хозяйства и животного мира Минэкологии РК.
Как сообщается в официальном аккаунте комитета в Facebook, специалистами Катон-Карагайского национального парка ведется ежегодный мониторинг состояния популяции снежного барса.
В Арчатинском лесничестве на фотоловушку, установленную в январе этого года, был запечатлен очередной снежный барс.
"В зависимости от среды обитания снежного барса инспекторы пробираются пешком три-четыре дня по высокогорным и скалистым хребтам, чтобы обновить батареи и переустановить флеш-карты на фотоловушках", - рассказали в Комитете лесного хозяйства и животного мира.
На сегодняшний день в Катон-Карагайском национальном парке обитает порядка 11 особей снежного барса.
В феврале этого в Катон-Карагайском нацпарке в объектив фотоловушки уже попадал гуляющий посреди ночи снежный барс. Видео также сняли в Арчатинском лесничестве.
Также снежного барса заснял очевидец, отдыхавший в районе горного курорта "Шымбулак". Животное забиралось на заснеженный склон возле дороги в темное время суток.
А в природном парке "Көлсай көлдері", расположенном в Алматинской области, сняли на фотоловушку игру снежных барсов, резвящихся в снегу.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2143212-cnezhnogo-barsa-snyali-na-video-v-vko/