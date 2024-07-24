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Начальника и пассажира поезда уволили после проверки КТЖ

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Поезд в Казахстане с пассажирами на перроне
Поезд. Иллюстративное фото: пресс-служба АО "Пассажирские перевозки"

В КТЖ заявили об увольнении начальника и проводника поезда "Шымкент - Астана", которые согласились перевезти человека без официально купленного билета, передает NUR.KZ со ссылкой на Telegram-канал перевозчика.

По информации перевозчика, сейчас в КТЖ реализуют политику нулевой терпимости к фактам провоза безбилетных пассажиров и незаконной продажи проездных документов. В компании проводятся внутренние проверки и собственные расследования.

Сообщается, что одним из таких случаев стало служебное расследование на железнодорожном вокзале Алматы-2, которое выявило незаконную перепродажу билетов и создание искусственного дефицита. - я почему-то вырезал это, показалось, что выходило. а щас смотрю, не было будто

"В ходе одной из проверок на станции Шымкент пресечен факт провоза безбилетного пассажира. Проводники поезда "Шымкент - Астана" согласились за определенную плату провезти человека без официально купленного билета.

По итогам служебного расследования начальник поезда и проводник были уволены, а второму проводнику и заместителю начальника участка станции Шымкент вынесен строгий выговор.

Внутренние проверки проходят на всех вокзалах страны", - сообщили в КТЖ.

О фактах безбилетного провоза пассажиров и незаконной перепродажи билетов с предоставлением фото-, аудио-, видеоматериалов в КТЖ просят писать на страницу @jolaushylar_tasymaly (direct) или по номеру +7 776 714 5686.

Напомним, Касым-Жомарт Токаев одной из серьезных проблем отечественного туризма назвал слабую транспортную инфраструктуру.

"Качество железнодорожных перевозок в стране не выдерживает никакой критики. Большая часть вагонов изношена, а в некоторых даже нет кондиционеров. Правительству необходимо в ближайшие пять лет обновить парк вагонов. Нужно завершить эту работу оперативно, не затягивая со сроками", - сказал президент.

Ранее Алихан Смаилов выступил с отчетом, в котором заявил о тяжелом положении компании "Қазақстан темір жолы". По его словам, перевозчик по причине неэффективного и консервативного менеджмента, непродуманного разгосударствления находится на грани выживания.

После заявления Алихана Самилова о возможном банкротстве КТЖ депутат Ерлан Саиров спросил, почему экс-премьер не решал этот вопрос раньше, когда возглавлял правительство.

А депутат Едил Жанбыршин раскритиковал главу КТЖ Нурлана Сауранбаева, который не пришел в парламент, где заслушивали отчет по его компании.

Позже в КТЖ прокомментировали слова Смаилова о долгах компании. Перевозчик заявил, что на текущий момент номинальный долг КТЖ составляет 2,9 трлн тенге, 30% из которых в иностранной валюте. Помимо этого в компании отметили, что стабильное финансовое положение КТЖ также подтверждается уровнем кредитных рейтингов от международных рейтинговых агентств и доверием со стороны международных финансовых институтов.

Напомним, в середине февраля глава КТЖ Нурлан Сауранбаев рассказывал, могут ли повысить стоимость билетов на железнодорожные перевозки в Казахстане. Также он высказывался о бастующих железнодорожниках и об их жалобах на низкие зарплаты.

При этом в конце мая генеральный директор АО "Пассажирские перевозки" Жанибек Тайжанов объяснял, почему в Казахстане случаются задержки поездов.

Ранее сообщалось, что министр транспорта Марат Карабаев прокомментировал премии в КТЖ на фоне имеющихся у компании больших долгов.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2139241-nachalnika-i-passazhira-poezda-uvolili-posle-proverki-ktzh/

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