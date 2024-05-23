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Опоздания поездов в Казахстане объяснили в КТЖ

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Люди на железнодорожной станции
Железнодорожная станция. Иллюстративное фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

Генеральный директор АО "Пассажирские перевозки" Жанибек Тайжанов в кулуарах брифинга КТЖ объяснил, почему в Казахстане случаются задержки поездов, передает корреспондент NUR.KZ.

Жанибек Тайжанов признал, что проблема опоздания поездов в Казахстане действительно существует.

"По опозданиям, да, такая проблема есть", - отметил он.

При этом спикер заявил, что КТЖ ставит основной своей задачей безопасность пассажиров. Для этого компания проводит ремонты железнодорожного полотна. Эти ремонтные работы, по его словам, начинаются с марта и длятся практически весь летний период.

"В прошлом году компания для себя поставила большие цели и в этом году ставит. Инфраструктура, действительно, изношена, ее нужно поддерживать, проводить ремонты. В этом году компания будет проводить ремонт на 1,4 тыс. километрах железных дорог. Также будет произведен капитальный ремонт на 560 километрах. Эти работы будут сохраняться, в этом году опоздания будут. При этом через нашу обратную связь мы доводим эту информацию до пассажиров", - объяснил он.

Вторая причина опозданий, по словам Тайжанова, - неблагоприятные условия.

"Как вы помните, зимой мы с этим столкнулись. В декабре были условия, когда доходило до того, что вводился режим ЧС. Сейчас задержки есть. Если посмотреть анализ, то за I квартал мы проехали практически без задержек, сейчас потихонечку задержки поступают, но в связи с тем, что у нас строительно-путевые работы проходят", - подчеркнул спикер.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2105907-opozdanie-poezdov-v-kazahstane-obyasnili-v-ktzh/

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