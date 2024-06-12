"Находится на грани выживания": КТЖ может стать банкротом, заявил Смаилов

Сегодня на заседании мажилиса глава Высшей аудиторской палаты Алихан Смаилов выступил с отчетом, в котором заявил о тяжелом положении компании "Қазақстан темір жолы", передает корреспондент NUR.KZ.

"Некогда самодостаточная компания "Қазақстан темір жолы" по причине неэффективного и консервативного менеджмента, непродуманного разгосударствления находится на грани выживания. Все высокодоходные услуги переданы в руки частных компаний. Созданные условия для излишних посредников вокруг КТЖ привели к завышению стоимости приобретаемых товаров и услуг более чем на 80 млрд тенге", – заявил Смаилов.

Он добавил, что 73% всего грузооборота КТЖ с 2020 по 2023 год перевезено по тарифам ниже себестоимости. Убытки по регулируемым тарифам составили 907 млрд тенге.

"Все убытки перекрываются в основном за счет транзитных доходов КТЖ. В этом отсутствует здравый экономический смысл. Ни один предприниматель не заинтересован осуществлять свою деятельность по принципу благотворительности. Это прямая дорога к банкротству.

Сегодня КТЖ не способна оплачивать свои обязательства. Компания находится в "красной" зоне кредитного риска. Ее долг на начало 2024 года составлял 2,9 трлн тенге и продолжает расти. 45% или 1,3 трлн тенге из общего долга направлено на рефинансирование ранее принятых долговых обязательств", – заявил Смаилов.

Он добавил, что существующие методы "Самрук-Қазына" не способны предотвратить кризис КТЖ – необходима оптимизация затрат группы компаний КТЖ с определением конкретных сроков по оздоровлению финансового и технического состояния.

По словам Смаилова, дальнейшее ухудшение состояния активов, наращивание долгов и невозможность их обслуживания без кардинальных изменений в управлении приведет к дефолту КТЖ.

Также он заявил, что для КТЖ не предусмотрено требование по направлению части прибыли и амортизационных отчислений на обновление активов пассажирских перевозчиков – отсюда старые вагоны с несоблюдением элементарных санитарных норм.

В заключение отчета глава ВАП заявил, что касательно КТЖ требуются следующие меры:

правительству, АО "Самрук-Қазына" решить вопрос долговой нагрузки КТЖ;

обеспечить направление доходов исключительно на восстановление производственных активов, в том числе на реновацию магистральной железнодорожной сети;

предусмотреть институт внешнего управляющего по развитию Национальной железнодорожной компании;

ускорить цифровизацию процессов управления ж/д инфраструктурой и перевозками;

исключить излишние частные посреднические структуры в организации производственно-технологических процессов и при перевозках грузов и пассажиров.

Напомним, в середине февраля глава КТЖ Нурлан Сауранбаев рассказывал, могут ли повысить стоимость билетов на железнодорожные перевозки в Казахстане.

Также он высказывался о бастующих железнодорожниках и об их жалобах на низкие зарплаты.

При этом в конце мая генеральный директор АО "Пассажирские перевозки" Жанибек Тайжанов объяснял, почему в Казахстане случаются задержки поездов.

Кроме того, напомним, на прошлой неделе Алихан Смаилов говорил о нехватке бюджета в стране – он заявил, что во время нахождения на посту премьер-министра ему это "было известно как никому".

Также по словам Смаилова, пик нагрузки на бюджет по обслуживанию займов за последние 10 лет придется на 2024-2025 годы.