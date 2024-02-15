Глава КТЖ ответил на жалобы про зарплаты работников в 85-100 тыс. тенге в месяц

Глава КТЖ Нурлан Сауранбаев сегодня в кулуарах сената высказался о бастующих из-за якобы низкой зарплаты железнодорожниках, передает корреспондент NUR.KZ.

Нурлан Сауранбаев сообщил, что люди высказывают недовольство.

"Такие факты есть. Но мы должны смотреть на наши возможности. Мы можем повышать зарплаты только на процент инфляции. У нас более 600 подразделений. Мангистауцы поднимают вопрос повышения зарплаты на 50-100%. Но чтобы поднять им зарплату, я деньги откуда возьму? Эти же деньги должны быть в тарифе", – отметил он.

Глава компании заявил, что монтер пути пятого разряда без высшего образования получает от 450 до 500 тысяч тенге.

"В ноябре он получил 520 тысяч, а в декабре, с учетом премиальных, – 750 тысяч тенге. Я у вас спрашиваю, это хорошая зарплата для сельской местности?" – ответил он вопросом на вопрос.

Сауранбаев попросил журналистов показать тех людей, которые говорят, что получают 85-100 тысяч тенге в месяц.

"Покажите этих людей. Я вам и показываю, что в Мангистауской области у рабочих самые высокие зарплаты, потому что у них коэффициент 1.8", – заявил глава КТЖ.

Он не подтвердил, что в компании рабочие получают по 100 тысяч тенге.

"Да, подтверждаю, есть наемные, которые выполняют не основные работы (кто может получать подобные суммы – прим. ред.). А рабочие специальности, у нас такого нет, это 100%. Зарплата зависит от региона и коэффициента", – подчеркнул Сауранбаев.