Top.Mail.Ru
Политика

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
День Победы
Спецпроекты

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

"Почему не занялись этим, когда были премьером?": депутат ответил Смаилову на критику КТЖ

Опубликовано:

Алихан Смаилов
Алихан Смаилов. Фото: NUR.KZ

Сегодня на заседании мажилиса после заявления Алихана Самилова о возможном банкротстве КТЖ депутат Ерлан Саиров спросил, почему экс-премьер не решал этот вопрос раньше, передает корреспондент NUR.KZ.

"Мой вопрос председателю ВАП: уважаемый Алихан Асханович, вы говорили, что на сегодняшний день финансовое состояние КТЖ (Қазақстан темір жолы – прим. ред.) очень плачевное. Честно говоря, его состояние, когда вы были премьер-министром, ухудшилось. Я хотел бы спросить, почему тогда вы не занялись данным вопросом?" – обратился к Смаилову депутат Саиров.

На это экс-премьер заявил, что эти вопросы касательно КТЖ уже поднимались.

"В свое время мы данные вопросы поднимали несколько раз, и обращались в отраслевые министерства. Также компании КТЖ направляли поручения, требовали проведения работ, однако, предпринимаемые меры недостаточно проводятся и не эффективны, поэтому мы данный вопрос вынуждены поднять еще раз", – заявил глава Высшей аудиторской палаты.

Отметим, что ранее сегодня Алихан Смаилов раскритиковал положение КТЖ, он заявил, что компания может оказаться банкротом.

Напомним, с января 2022 года по февраль 2024 года Алихан Смаилов занимал пост премьер-министра Казахстана. 6 февраля правительство страны ушло в отставку.

После этого Смаилов высказывался о времени, проведенном во главе правительства. По его словам, эти два года носили переломный характер для общества.

1 апреля 2024 года Касым-Жомарт Токаев назначил Алихана Смаилова председателем Высшей аудиторской палаты.

Узнавайте про важные новости первыми! Подпишитесь на наши Push-уведомления.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/2116068-pochemu-ne-zanyalis-etim-kogda-byli-premerom-deputat-otvetil-smailovu-na-kritiku-ktzh/

pixel

Мы используем файлы cookie

Они помогают настраивать сайт под вас: предлагать интересные статьи и показывать полезную рекламу. Принципы работы этих файлов описаны в нашей политике конфиденциальности.