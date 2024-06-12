"Почему не занялись этим, когда были премьером?": депутат ответил Смаилову на критику КТЖ

Сегодня на заседании мажилиса после заявления Алихана Самилова о возможном банкротстве КТЖ депутат Ерлан Саиров спросил, почему экс-премьер не решал этот вопрос раньше, передает корреспондент NUR.KZ.

"Мой вопрос председателю ВАП: уважаемый Алихан Асханович, вы говорили, что на сегодняшний день финансовое состояние КТЖ (Қазақстан темір жолы – прим. ред.) очень плачевное. Честно говоря, его состояние, когда вы были премьер-министром, ухудшилось. Я хотел бы спросить, почему тогда вы не занялись данным вопросом?" – обратился к Смаилову депутат Саиров.

На это экс-премьер заявил, что эти вопросы касательно КТЖ уже поднимались.

"В свое время мы данные вопросы поднимали несколько раз, и обращались в отраслевые министерства. Также компании КТЖ направляли поручения, требовали проведения работ, однако, предпринимаемые меры недостаточно проводятся и не эффективны, поэтому мы данный вопрос вынуждены поднять еще раз", – заявил глава Высшей аудиторской палаты.

Отметим, что ранее сегодня Алихан Смаилов раскритиковал положение КТЖ, он заявил, что компания может оказаться банкротом.

Напомним, с января 2022 года по февраль 2024 года Алихан Смаилов занимал пост премьер-министра Казахстана. 6 февраля правительство страны ушло в отставку.

После этого Смаилов высказывался о времени, проведенном во главе правительства. По его словам, эти два года носили переломный характер для общества.

1 апреля 2024 года Касым-Жомарт Токаев назначил Алихана Смаилова председателем Высшей аудиторской палаты.