"Кто он такой, что не является в парламент?": депутат раскритиковал главу КТЖ и сорвал аплодисменты
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Сегодня на заседании мажилиса депутат Едил Жанбыршин раскритиковал главу КТЖ Нурлана Сауранбаева, который не пришел в парламент, где заслушивали отчет по его компании, передает корреспондент NUR.KZ.
"Сегодня мы в парламенте заслушиваем Минтранспорта, также к КТЖ были вопросы. Но президент КТЖ здесь отсутствует. Почему Сауранбаев сюда не приходит? В парламенте я работаю уже 3 года, однако, данное лицо, Сауранбаев, не приходит в парламент. В КТЖ такая плачевная ситуация, а он не приходит и не отвечает: только отправляет своих заместителей.
Когда мы рассматривали "Самұрық-Қазына", руководство приходило. Почему руководство КТЖ не приходит? Кто он такой, чтобы не являться в парламент? Вопрос очень актуальный, все решают кадры.
У нас где живут железнодорожники? Это как будки из прошлого века. Не стыдно вам? Начальство КТЖ даже ни разу не встретилось, не заслушало их обращение. Сколько ситуаций происходит, но он так и не явился. Что за человек? Он не приходит и не решает вопросы… он что, стоит выше депутатов? Ведь это неправильно", – заявил Едил Жанбыршин.
Также он сравнил прибыль железнодорожных перевозок в России с казахстанскими.
"Согласно показателям 2023 года, у них 730 млрд рублей (прибыль – прим. ред.), это если по нашему курсу – 3,7 трлн тенге. У них доходы на такую сумму, если не учитывать амортизацию и налоги. У нас в КТЖ 3 трлн тенге – долги", – добавил депутат.
Жанбыршин заявил, что в парламент нужно вызвать все казахстанские нацкомпании, чтобы спросить, куда они тратят деньги, ведь они живут роскошной жизнью.
"Мое предложение таково – надо КТЖ вызвать в парламент. Они все время получают средства у государства, мы туда вливаем деньги, когда их и так не хватает на другие отрасли, а они работают только в убыток.
(…) Также "КазМунайГаз" можем пригласить, "Казатомпром". Время уже пришло, все богатство принадлежит нашему населению. Давайте всех выслушаем, потребуем, чтобы они ответили, куда именно тратятся средства. У них есть и машины, и зарплаты, и дома – это ведь средства народа.
Поэтому на предстоящую сессию осенью пусть они подготовятся в парламент. Необходимо рассмотреть вопросы в каждой нацкомпании. До какой степени мы будем разрешать? То есть они могут средства народа себе в карманы класть, жить роскошной жизнью. Мы так и будем здесь сидеть и ничего не предпринимать? Как мы будем смотреть в лицо народу? Стыдно ведь", – высказался депутат.
Он добавил, что в парламенте при необходимости нужно создать комиссию по данному вопросу. На громкие заявления Жанбыршина другие депутаты отреагировали аплодисментами.
Отметим, что в середине февраля глава КТЖ Нурлан Сауранбаев рассказывал, могут ли повысить стоимость билетов на железнодорожные перевозки в Казахстане.
Также он высказывался о бастующих железнодорожниках и об их жалобах на низкие зарплаты.
Напомним, ранее сегодня Алихан Смаилов раскритиковал положение КТЖ – он заявил, что компания может оказаться банкротом.
Также депутат Ерлан Саиров спрашивал, почему Смаилов не решал этот вопрос раньше, когда находился во главе правительства Казахстана.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/2116125-kto-on-takoy-chto-ne-yavlyaetsya-v-parlament-deputat-raskritikoval-glavu-ktzh-i-sorval-aplodismenty/