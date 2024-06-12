"Кто он такой, что не является в парламент?": депутат раскритиковал главу КТЖ и сорвал аплодисменты

Сегодня на заседании мажилиса депутат Едил Жанбыршин раскритиковал главу КТЖ Нурлана Сауранбаева, который не пришел в парламент, где заслушивали отчет по его компании, передает корреспондент NUR.KZ.

"Сегодня мы в парламенте заслушиваем Минтранспорта, также к КТЖ были вопросы. Но президент КТЖ здесь отсутствует. Почему Сауранбаев сюда не приходит? В парламенте я работаю уже 3 года, однако, данное лицо, Сауранбаев, не приходит в парламент. В КТЖ такая плачевная ситуация, а он не приходит и не отвечает: только отправляет своих заместителей.

Когда мы рассматривали "Самұрық-Қазына", руководство приходило. Почему руководство КТЖ не приходит? Кто он такой, чтобы не являться в парламент? Вопрос очень актуальный, все решают кадры.

У нас где живут железнодорожники? Это как будки из прошлого века. Не стыдно вам? Начальство КТЖ даже ни разу не встретилось, не заслушало их обращение. Сколько ситуаций происходит, но он так и не явился. Что за человек? Он не приходит и не решает вопросы… он что, стоит выше депутатов? Ведь это неправильно", – заявил Едил Жанбыршин.

Также он сравнил прибыль железнодорожных перевозок в России с казахстанскими.

"Согласно показателям 2023 года, у них 730 млрд рублей (прибыль – прим. ред.), это если по нашему курсу – 3,7 трлн тенге. У них доходы на такую сумму, если не учитывать амортизацию и налоги. У нас в КТЖ 3 трлн тенге – долги", – добавил депутат.

Жанбыршин заявил, что в парламент нужно вызвать все казахстанские нацкомпании, чтобы спросить, куда они тратят деньги, ведь они живут роскошной жизнью.

"Мое предложение таково – надо КТЖ вызвать в парламент. Они все время получают средства у государства, мы туда вливаем деньги, когда их и так не хватает на другие отрасли, а они работают только в убыток.

(…) Также "КазМунайГаз" можем пригласить, "Казатомпром". Время уже пришло, все богатство принадлежит нашему населению. Давайте всех выслушаем, потребуем, чтобы они ответили, куда именно тратятся средства. У них есть и машины, и зарплаты, и дома – это ведь средства народа.

Поэтому на предстоящую сессию осенью пусть они подготовятся в парламент. Необходимо рассмотреть вопросы в каждой нацкомпании. До какой степени мы будем разрешать? То есть они могут средства народа себе в карманы класть, жить роскошной жизнью. Мы так и будем здесь сидеть и ничего не предпринимать? Как мы будем смотреть в лицо народу? Стыдно ведь", – высказался депутат.

Он добавил, что в парламенте при необходимости нужно создать комиссию по данному вопросу. На громкие заявления Жанбыршина другие депутаты отреагировали аплодисментами.

Отметим, что в середине февраля глава КТЖ Нурлан Сауранбаев рассказывал, могут ли повысить стоимость билетов на железнодорожные перевозки в Казахстане.

Также он высказывался о бастующих железнодорожниках и об их жалобах на низкие зарплаты.

Напомним, ранее сегодня Алихан Смаилов раскритиковал положение КТЖ – он заявил, что компания может оказаться банкротом.

Также депутат Ерлан Саиров спрашивал, почему Смаилов не решал этот вопрос раньше, когда находился во главе правительства Казахстана.