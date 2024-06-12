В КТЖ ответили на слова Смаилова о долге почти в 3 трлн тенге

Сегодня глава ВАП Алихан Смаилов заявил о тяжелом положении компании "Қазақстан темір жолы" и долге в 2,9 трлн тенге. В КТЖ прокомментировали эту информацию, передает NUR.KZ.

Перевозчик заявил, что на текущий момент номинальный долг КТЖ составляет 2,9 трлн тенге, 30% из которых в иностранной валюте.

"Ежегодно улучшаются производственные и финансовые показатели Компании. В течение трех лет выручка компании показывает устойчивую динамику, поднявшись с 1,3 трлн тенге в 2021 году до почти 2 трлн тенге в 2023 году. По итогам 2023 года прибыль составила 134 млрд тенге, что в 4 раза больше 2022 года. Это наилучший показатель Компании за последние 10 лет. При этом компания вовремя погашает все свои обязательства по кредитам", - говорится в заявлении КТЖ.

В компании также отметили, что стабильное финансовое положение КТЖ также подтверждается уровнем кредитных рейтингов от международных рейтинговых агентств и доверием со стороны международных финансовых институтов.

"В настоящее время компанией совместно с правительством и ФНБ "Самрук-Казына" проводится работа по постепенному повышению регулируемых тарифов и увеличению транзитных доходов для снижения уровня долга и обеспечения достаточного уровня инвестиций в инфраструктуру и подвижной состав", - добавили в КТЖ.

Напомним, сегодня Алихан Смаилов выступил с отчетом, в котором заявил о тяжелом положении компании "Қазақстан темір жолы". По его словам, перевозчик по причине неэффективного и консервативного менеджмента, непродуманного разгосударствления находится на грани выживания.

Он добавил, что 73% всего грузооборота КТЖ с 2020 по 2023 год перевезено по тарифам ниже себестоимости. Убытки по регулируемым тарифам составили 907 млрд тенге. Помимо этого, по его словам, компания находится в "красной" зоне кредитного риска. Ее долг на начало 2024 года составлял 2,9 трлн тенге и продолжает расти.

После заявления Алихана Самилова о возможном банкротстве КТЖ депутат Ерлан Саиров спросил, почему экс-премьер не решал этот вопрос раньше, когда возглавлял правительство.

А депутат Едил Жанбыршин раскритиковал главу КТЖ Нурлана Сауранбаева, который не пришел в парламент, где заслушивали отчет по его компании.

"Когда мы рассматривали "Самұрық-Қазына", руководство приходило. Почему руководство КТЖ не приходит? Кто он такой, чтобы не являться в парламент? Вопрос очень актуальный, все решают кадры", - возмутился мажилисмен.