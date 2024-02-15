Повысят ли стоимость ж/д билетов, рассказал глава КТЖ

Глава КТЖ Нурлан Сауранбаев в кулуарах сената рассказал, могут ли повысить стоимость билетов на железнодорожные перевозки, передает корреспондент NUR.KZ.

Нурлан Сауранбаев сообщил, что ранее уже повышали тарифы. Эти средства, по его словам, были направлены на повышение заработной платы сотрудников.

Также журналисты спросили у него, насколько подорожают цены на билеты в будущем.

"У нас планов на повышение (стоимости – прим. ред.) билетов нет", – коротко ответил он.

Напомним, в октябре прошлого года стало известно, что цены на услуги ж/д перевозок выросли на 10,5%.

Тогда Национальный перевозчик АО "Пассажирские перевозки" прокомментировал распространившуюся ранее в СМИ информацию о повышении цен на железнодорожные билеты.

"По социально значимым межобластным сообщениям тариф на железнодорожный проезд повышался в этом году один раз – на 7% с 1 января 2023 года. Изменение тарифа согласовано с Министерством транспорта и с учетом ежегодного повышения предельного уровня цен", – заявили в КТЖ.

Также журналисты NUR.KZ рассказали, как казахстанцам купить билеты на поезд, даже если места уже закончились.