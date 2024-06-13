"Большая часть вагонов изношена": Токаев раскритиковал состояние поездов в Казахстане

Выступая на совещании по развитию туризма, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев назвал одну из главных проблем данной отрасли, передает NUR.KZ со ссылкой на Акорду.

По мнению главы государства, одной из серьезных проблем отечественного туризма является слабая транспортная инфраструктура

"Качество железнодорожных перевозок в стране не выдерживает никакой критики. Большая часть вагонов изношена, а в некоторых даже нет кондиционеров. Правительству необходимо в ближайшие пять лет обновить парк вагонов. Нужно завершить эту работу оперативно, не затягивая со сроками.

Кроме того, важно благоустроить территорию железнодорожных вокзалов. Их внешний вид и инфраструктура должны соответствовать международным стандартам. Как вы знаете, в летний период резко возрастает поток пассажиров. Поэтому нужно увеличить количество поездов с комфортабельными вагонами по наиболее востребованным направлениям. Это первостепенная задача. Качество наших автомобильных дорог также оставляет желать лучшего. Очень трудно добраться до отдаленных зон отдыха на машине.

Можно сказать, что нормальных магистралей практически нет. С 2021 года продолжается реконструкция трассы Астана – Алматы, соединяющей юг и центр Казахстана. Подобных незавершенных проектов по стране немало: Атырау – Астрахань, Талдыкорган – Усть-Каменогорск, Мерке – Бурылбайтал, Актобе – Кандыагаш, Казталовка – Жанибек.

Одним словом, сложившаяся ситуация не позволяет в полной мере раскрыть туристический потенциал регионов. При этом сметная стоимость работ по содержанию дорог увеличивается с каждым годом. Правительство должно полностью завершить эти проекты в текущем году. Необходимо обеспечить беспрепятственный доступ людей по всем направлениям", – сказал Касым-Жомарт Токаев.

Напомним, вчера Алихан Смаилов выступил с отчетом, в котором заявил о тяжелом положении компании "Қазақстан темір жолы". По его словам, перевозчик по причине неэффективного и консервативного менеджмента, непродуманного разгосударствления находится на грани выживания.

Он добавил, что 73% всего грузооборота КТЖ с 2020 по 2023 год перевезено по тарифам ниже себестоимости. Убытки по регулируемым тарифам составили 907 млрд тенге. Помимо этого, по его словам, компания находится в "красной" зоне кредитного риска. Ее долг на начало 2024 года составлял 2,9 трлн тенге и продолжает расти.

После заявления Алихана Самилова о возможном банкротстве КТЖ депутат Ерлан Саиров спросил, почему экс-премьер не решал этот вопрос раньше, когда возглавлял правительство.

А депутат Едил Жанбыршин раскритиковал главу КТЖ Нурлана Сауранбаева, который не пришел в парламент, где заслушивали отчет по его компании.

Позже в КТЖ прокомментировали слова Смаилова о долгах компании. Перевозчик заявил, что на текущий момент номинальный долг КТЖ составляет 2,9 трлн тенге, 30% из которых в иностранной валюте. Помимо этого в компании отметили, что стабильное финансовое положение КТЖ также подтверждается уровнем кредитных рейтингов от международных рейтинговых агентств и доверием со стороны международных финансовых институтов.