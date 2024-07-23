Участки транспортной развязки перекроют в Алматы на ночь

В Алматы в связи с ремонтом дорог на ночь перекроют съезды на транспортной развязке Рыскулова-Кудерина, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу акимата города.

Как сообщает пресс-служба акимата Алматы, в связи с проведением среднего ремонта участков транспортной развязки Рыскулова-Кудерина, вводятся временные ограничения движения.

"Так, с 23:00 24 июля до 6:00 25 июля движение будет перекрыто на съездах с южной стороны проспекта Рыскулова. Объезд будет обеспечен по улицам Сокпакбаева, Сусанина, Крылова и Сахалинская", – говорится в сообщении.

Схема. Фото: пресс-служба акимата Алматы

Ранее сообщалось, что в Алматы на два дня перекроют участок улицы Карасай батыра - там будут проводить средний ремонт дорожного полотна.

Напомним, в Алматы до 15 сентября закрыто движение для автотранспорта по улице Ходжанова от дома 15 микрорайона Алмагуль до улицы Жарокова, а с 3 июля по 15 сентября - от улицы Радостовца до проспекта Гагарина.

До 31 августа в Турксибском районе ограничено движение для автотранспорта по проспекту Суюнбая, от дома №375 до дома №419.

До 15 сентября в Бостандыкском районе Алматы перекрыли движение для автотранспорта по улице Байкадамова - от проспекта Гагарина до улицы Жарокова.

При этом до 15 сентября в Турксибском районе закрыли движение для автотранспорта по улице Спасской от улицы Бекмаханова с переходом на улицу Урицкого до улицы Воровского.

С 12 июня по 15 сентября закрыто движение для автотранспорта по улице Байкадамова от улицы Розыбакиева до проспекта Гагарина, а также по улице Радостовца от улицы Байкадамова до улицы Журавлева. Здесь также проводится плановая реконструкция трубопровода.

Кроме того, до 15 сентября закрыто движение по улице Жургенова от улицы Жангельдина с переходом через улицу Жетысуская до улицы Тянь-Шаньская.

Еще из-за ремонта 48-летнего трубопровода в Алматы частично перекрыли движение для транспорта на участке по улице Дунаевского. Планируется, что ограничения действуют до 15 сентября.

До 17 августа в Медеуском районе Алматы будет закрыто движение для автотранспорта по улице Курмангазы от улицы Пушкина до проспекта Достык и от проспекта Достык до улицы Зенкова.

Между тем, в связи с прокладкой инженерных распределительных сетей водоснабжения и водоотведения участок дороги в 900 метров по ул. Кожабекова от границ города до ул. Ф. Онгарсыновой закрыт до 17 августа.