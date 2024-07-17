Top.Mail.Ru

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спецпроекты
Путешествия

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

Почти километр дороги закроют на месяц из-за ремонта в Алматы

Опубликовано:

Дорожный знак
Дорожный знак. Иллюстративное фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

Движение по одной из улиц в Алатауском районе Алматы закроют в обоих направлениях на месяц до 17 августа. Меры вводятся в связи с прокладкой инженерных сетей, передает NUR.KZ со ссылкой на акимат.

Как рассказали в акимате Алатауского района Алматы, в связи с прокладкой инженерных распределительных сетей водоснабжения и водоотведения участок дороги в 900 метров по ул. Кожабекова от границ города до ул. Ф. Онгарсыновой будет закрыт с 17 июля до 17 августа. Движение закроют в обоих направлениях.

Участок дороги в Алматы
Участок дороги в Алматы. Фото: пресс-служба акимата Алматы

Напомним, что до утра 19 июля движение автотранспорта закрыто по улице Манаса от улицы Шевченко до проспекта Абая из-за ремонта не тепловых сетях.

Кроме того, с 1 июля по 31 августа в Турксибском районе ограничили движение для автотранспорта по проспекту Суюнбая, от дома №375 до дома №419. При этом движение по названной улице будет перекрыто по восточной стороне. По западной стороне будет организовано двустороннее движение. Меры предпринимаются в связи с ремонтом 57-летнего трубопровода.

В Бостандыкском районе с 5 июля по 15 сентября закрыли проезд для автотранспорта по улице Ходжанова от дома 15 микрорайона Алмагуль до улицы Жарокова. А с 3 июля по 15 сентября закрыто движение по улице Ходжанова от улицы Радостовца до проспекта Гагарина.

Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!

Подписаться

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2135466-pochti-kilometr-dorogi-zakroyut-na-mesyac-iz-za-remonta-v-odnom-iz-rayonov-almaty/

Для вашего удобства и безопасности мы используем файлы cookie