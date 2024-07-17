Почти километр дороги закроют на месяц из-за ремонта в Алматы

Движение по одной из улиц в Алатауском районе Алматы закроют в обоих направлениях на месяц до 17 августа. Меры вводятся в связи с прокладкой инженерных сетей, передает NUR.KZ со ссылкой на акимат.

Как рассказали в акимате Алатауского района Алматы, в связи с прокладкой инженерных распределительных сетей водоснабжения и водоотведения участок дороги в 900 метров по ул. Кожабекова от границ города до ул. Ф. Онгарсыновой будет закрыт с 17 июля до 17 августа. Движение закроют в обоих направлениях.

Участок дороги в Алматы. Фото: пресс-служба акимата Алматы

Напомним, что до утра 19 июля движение автотранспорта закрыто по улице Манаса от улицы Шевченко до проспекта Абая из-за ремонта не тепловых сетях.

Кроме того, с 1 июля по 31 августа в Турксибском районе ограничили движение для автотранспорта по проспекту Суюнбая, от дома №375 до дома №419. При этом движение по названной улице будет перекрыто по восточной стороне. По западной стороне будет организовано двустороннее движение. Меры предпринимаются в связи с ремонтом 57-летнего трубопровода.

В Бостандыкском районе с 5 июля по 15 сентября закрыли проезд для автотранспорта по улице Ходжанова от дома 15 микрорайона Алмагуль до улицы Жарокова. А с 3 июля по 15 сентября закрыто движение по улице Ходжанова от улицы Радостовца до проспекта Гагарина.